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台北101深耕主顧客 「這張卡太好用」周年慶預購強助攻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101深耕主顧客，聯名卡友獨享周年慶最高回饋，也在黃金周預購會刷出一波好成績。圖／台北101提供
台北101深耕主顧客，聯名卡友獨享周年慶最高回饋，也在黃金周預購會刷出一波好成績。圖／台北101提供

9月由精品商場帶頭，百貨年度大檔周年慶的戰場開啟。繼麗晶精品、台北101先後展開「黃金周」並各自展開回饋VIP的招牌活動「麗晶之夜」（今年首度改為午宴型態）以及台北101「World Masterpiece珠寶腕表大賞」，緊接著貴婦百貨BELLAVITA周年慶9/8登場，微風首波由微風廣場X微風南京開場、9/14起展開。

台北101今年首度在周年慶開跑前舉辦「黃金周預購會」，緊接著周年慶今日起一路至10月10日展開。由於黃金周特別針對聯名卡友給予獨家優惠，台北101指出，聯名卡在黃金周首三日表現對比去年成長超過8成，期間整體人潮較去年同期成長近6成，會員業績較去年有二位數成長，消費滿5萬可兌換與New Balance聯名紀念熊，限量2千只僅三天就兌換一空。

黃金周預購會成績亮眼，除了歸納於頂級珠寶腕表商品與精品當季商品的到位，19家品牌聯手的WM活動帶來的效應外，也代表台北101主顧客經營有成，成功催出主顧客買氣。

重視CRM顧客關係管理、深耕主顧客，是各大百貨商場除了比拚招商力，另一塊特別花心思下功夫的地方，想方設法帶給主顧客更多的獨家寵愛。列舉台北101聯名卡友福利包括：

1.只要在台北101館內或Stage 101線上消費，皆可享全館筆筆最高3%回饋，且回饋金額無上限，買LV、APPLE、ZARA皆可享有。

2.台北101聯名卡的尊榮鼎極卡、鼎極卡卡友，來到台北101免消費，即可享有當日免費最高4小時停車優惠；御璽卡卡友則可享有台北101免消費，當日停車最多2小時停車優惠。

3. 台北101聯名卡鼎極卡、御璽卡友皆享有9折購票優惠，尊榮鼎極卡友更享8折優惠(每人每月限購4張，優惠票、團體票等優惠恕不適用)。

4. 500盤星級餐廳訂位禮遇(即日起至12/31凡會員也可以享有)。

5. 獨享每個檔期最高回饋禮遇，以周年慶來說獨享國際精品最高13%回饋。

擁有完整國際精品陣容的台北101，周年慶期間除了帶來諸多獨家精品外，精品改裝重頭戲，占地310坪、橫跨台北101四樓與五樓的Gucci台北101旗艦店，也在周年慶前夕擴大改裝完成展開試營運，將於9/15正式開幕，完整販售男女裝、配件、精緻生活珠寶腕表、Décor家飾品以及提供訂製服務與珍稀皮革包款。

今年適逢台北101二十周年慶，台北101特別在一樓信義長廊打造「熊歡歡熊樂樂20周年甜蜜屋」，從第1代到第20代台北101紀念小熊齊聚一堂，讓民眾回顧每一代小熊的演變史。

台北101四樓都會廣場打造最新策展「台北101製表工坊」，並於9/20-9/24限時開課的製表體驗營，由Swach Group台灣分公司將瑞士總部設計概念與專業設備，獨家在台北101製表工坊呈現，由專業人員主講並為民眾帶來製表課程，近距離體驗製表工藝之美。

台北101四樓都會廣場將在9/20至9/24變身「台北101製表工坊」。圖／台北101提供
台北101四樓都會廣場將在9/20至9/24變身「台北101製表工坊」。圖／台北101提供
9/20至9/24台北101四樓都會廣場打造最新策展「台北101製表工坊」限時開課的製表體驗營。圖／台北101提供
9/20至9/24台北101四樓都會廣場打造最新策展「台北101製表工坊」限時開課的製表體驗營。圖／台北101提供
占地310坪、橫跨台北101四樓與五樓的Gucci台北101旗艦店，在101周年慶前夕擴大改裝完成展開試營運，將於9/15正式開幕。圖／Gucci提供
占地310坪、橫跨台北101四樓與五樓的Gucci台北101旗艦店，在101周年慶前夕擴大改裝完成展開試營運，將於9/15正式開幕。圖／Gucci提供
今年適逢台北101二十周年慶，台北101特別在一樓信義長廊打造「熊歡歡熊樂樂20周年甜蜜屋」，從第1代到第20代台北101紀念小熊齊聚一堂。圖／台北101提供
今年適逢台北101二十周年慶，台北101特別在一樓信義長廊打造「熊歡歡熊樂樂20周年甜蜜屋」，從第1代到第20代台北101紀念小熊齊聚一堂。圖／台北101提供
Dior Book Tote米色與黑色刺繡中型托特包10萬5,000元。圖／台北101提供
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Ferragamo金色鏤空提把Prisma手提包，價格店洽。圖／台北101提供
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Bottega Veneta羊皮編織肩背包17萬6,000元。圖／台北101提供
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Louis Vuitton Camera Box，價格店洽。圖／台北101提供
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Tory Burch Robinson漆皮兩用肩背包，價格店洽。圖／台北101提供
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台北101 周年慶

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