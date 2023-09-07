話題比薩再+1！中秋節限定「披薩版蛋黃酥」限量開賣
以手拍義式比薩聞名的堤諾義大利比薩連鎖餐廳，特別推出中秋限定「金沙星月」系列披薩，金沙鹹蛋黃鹹香飽滿，成為秋節的「披薩版蛋黃酥」，即日起限量開賣至10月1日止，全台門市及外送平台限量供應，搭配「中秋金沙雙人套餐」，更享限時88折優惠。
「金沙星月」系列披薩包含「金沙鮮魷比薩」、「金沙麻糬甜星」兩種口味，將經典月餅口味中的鹹蛋黃，完美變身義式金沙醬，金黃色澤如明月一般，帶來驚豔視覺與味覺的雙重享受。
「金沙鮮魷比薩」售價280元，經400度高溫烘烤出微微焦香的義式豹斑餅皮，撒上鹹蛋黃與醬汁鹹香濃郁，搭配魷魚圈Q彈咬勁，加上蝦餅酥酥脆脆，一口吃進三種層次美味。
「金沙麻糬甜星」售價199元，猶如披薩版本的麻糬蛋黃酥，金黃色鹹蛋黃流沙內餡，香濃滑順，與烏豆泥鹹甜交融配搭得天衣無縫，加上客家傳統麻糬的糯米香氣，軟Q香甜不膩。
「中秋金沙雙人套餐」包括「金沙鮮魷比薩」、「金沙麻糬甜星」各一，沙拉、開胃菜、飲品各一，原價913元，活動期間只要799元就吃得到。
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