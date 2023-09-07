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慕赫歡慶200周年 台灣首場沉浸式特展限期免費體驗

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
慕赫傳奇赫歷200週年台灣首場實體特展「慕態」，融合六大品牌精神，打造兩大沉浸式體驗空間。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕赫傳奇赫歷200週年台灣首場實體特展「慕態」，融合六大品牌精神，打造兩大沉浸式體驗空間。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023年適逢慕赫（Mortlach）酒廠創立200周年，首次在台灣打造實體沉浸式體驗的特展「慕態」，以投影互動搭配品酩酒款，讓大眾一同探索擁有悠長歷史的神秘酒廠，引領參觀者穿越時光，感受慕赫傳奇赫歷200周年的歷程。活動自即日起至9月21日止，於台北中正區華山1914文化創意產業園區 西4館限時開展，可透過慕赫官網免費預約報名。

「慕態」特展透過慕赫六大精神「無畏」、「膽識」、「迷人」、「神秘」、「繁馥」、「執著」，帶領酩家共同探索慕赫200年來的傳奇旅程。展覽空間共分為兩大展區，每個展區將能體驗到三個不同的慕赫精神，透過多重感官的沉浸式體驗，更深入地了解慕赫傳奇歷程和高超的釀酒蒸餾工藝，一同體驗慕赫六大精神演繹出的不同姿態。

第一展間透過其中三大精神，以「無畏」精神突破威士忌製程，打造獨一無二的 2.81蒸餾工藝；以「膽識」成就 Meaty酒體，富含獨特「肉脂味」「迷人」香氣揭開序幕，運用地面投影搭配鏡面壁面的反射，呈現出環景影像，彷彿身處在錯綜的金屬管線內，一窺2.81蒸餾工藝的箇中奧秘。

接著第二展間則讓慕赫化作為「神秘」的「達夫鎮野獸」，以「繁馥」層次和「執著」的精神，帶來感官的極致享受。展區以三面壁面影像與天地鏡面打造包覆式劇場空間，帶領酩家領略曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」的神秘氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第一展間運用地面投影搭配鏡面壁面的反射，呈現出環景影像。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
第一展間運用地面投影搭配鏡面壁面的反射，呈現出環景影像。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
第二展間帶領酩家領略曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」的神秘氣息。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
第二展間帶領酩家領略曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」的神秘氣息。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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