微風周年慶遇新光三越東區試營運 廖曉喬久違露面助陣

百貨周年慶旺季自9月起各家一路拚搏到年底，微風周年慶6店共分為3波段，首戰由微風廣場、微風南京於9/14至10/2展開，微風廣場開跑時間適逢新光三越首進台北東區據點「Diamond Towers」預計在9/16對外試營運，對此，微風集團執行常董岡一郎表示，無論新光三越插旗東區，或是遠東SOGO進駐大巨蛋，對東區來說，都會帶來更多人潮。微風集團策略長廖曉喬指出，東區百貨彼此客群仍有差異，樂見東區有新鄰居加入，都是共榮的好事。

微風廣場、微風南京周年慶9/14登場，接著微風信義、微風南山、微風松高將於10/19接棒，壓軸則是微風台北車站，於11/9展開。岡一郎表示，今年周年慶業績目標要努力拚到55億元（去年50億），若周年慶業績順利達成，全年業績挑戰330億元，較去年的300億成長10%。

因生育、照顧二胎寶貝而久違露面的廖曉喬表示，經過三年疫情，微風等待疫情結束等得非常久，面對疫後新局，加上消費面向愈來愈多元化，微風持續不斷改裝、讓線上線下消費服務更便利串連、豐富餐飲與娛樂體驗，要把在各個社群有話題的商品帶進來、獨家商品的競爭力等等，這也代表招商愈來愈重要，百貨每一年都很挑戰，要做的事很多、要更「勤勞」。

去年微風廣場完成高樓層改裝，並接手國賓影城打造「Breeze MEGA Studio」微風藝文中心，透過多元展演內容，反而帶進不少新客人，營業額反而比影城時期更高。岡一郎說，雖然目前一年來客僅有影城的30%，但收入卻較影城成長3倍。

以東區百貨來看，微風廣場頂級珠寶陣容為一大優勢，周年慶期間，包括Cartier、Piaget、Chaumet、Tasaki、Boucheron等陸續在周年慶展出高級珠寶展、總價值近百億。Valentino高級訂製禮服在微風廣場獨家展出，並引進山本耀司全台首間品牌複合店、台灣首間美國男裝設計師品牌john varvato。待周年慶結束後，微風廣場緊接進行低樓層改裝。

另外，Breeze Super在周年慶期間全面享9折，今年特別與日本長野縣、滋賀縣合作，在Breeze Super及Breeze MEGA Studio舉辦日本雙城物產展，帶來輕井澤名物澤屋果醬、信州百年味噌、當季長野葡萄，進駐品牌25社長也將親自抵台參與，其中東京車站第一名人氣便當新杵屋的社長親自來台手作便當，9/14-9/17限時限量開賣。還有首度登台、來自輕井澤的人氣咖啡丸山咖啡等一系列周年慶限定話題商品。

今年微風廣場Ｘ微風南京周年慶主打回饋最高達20％，活動期間於微風廣場單筆消費滿6,000元以上，有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換機票或價值超過3萬的雲品溫泉酒店住宿券；於微風南京單筆消費滿6,000元以上，則可參加抽長榮航空電子交換機票。周年慶也特別與ALLSAINTS合作，以特色迷彩印花，打造微風獨家限定戶外野餐商品會員禮。