全國電子「99購物節」大家電下殺5.6折起 開學買筆電登錄再抽新iPhone

全國電子「99購物節」即日起至9月12日搶先登場，75吋QLED大電視等大家電5.6折起，活動期間買指定生活家電單品滿萬送500購物金，包括Panasonics奈米水離子吹風機、Dyson Airwrap多功能造型器或Sharp水波爐等商品，買Panasonic智能刮鬍刀還有原廠好禮送，升級質感生活就趁現在。中秋將近，9月底前來全國電子買指定烤肉趣商品參加「中秋烤肉趣贈生鮮食材」發票登錄活動，直接送萬元豪華海陸燒烤組。

年輕世代最愛的智慧家電，包含連網電視、洗脫烘滾筒洗衣機、電子衣櫥、掃地機器人、氣泡水機或電動牙刷等皆有優惠，全國電子更針對指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機提供30天安心免費體驗，不滿意全額退費。「A+B碰在一起」活動，買A區冰箱、洗衣機、電視、空調4大類家電，再加購B區指定商品，最高省3萬元。選購節能環保的冷暖空調、冰箱，搭配住宅家電汰舊換新節能補助，還能補助最高5,000元，另外，周末環保日還有環保集點10倍贈、最高再送2,000元，買電視前別忘了先綁定全國電子LINE好友，可天天玩「99超值拉霸樂翻天」LINE遊戲，最高抽2,000元電視折價序號。

除了有「1元放大術」輕鬆入手精品家電，活動期間買指定類型商品還有滿額好禮直接帶回家，買電視指定機型單品滿額享智能掃地機、極輕量無限吸塵器或鐵三角真無線耳機3選1；冰箱、洗衣機指定機型滿額還有機會帶走Coway綠淨力雙向循環雙禦空氣清淨機或Samsung Galaxy平板2選1。買指定家電單筆消費滿20,000元戶外露營必備可攜式桌椅、輕巧收納睡袋或法國進口強化餐盤3選1；單筆消費滿40,000元媽媽最愛美國Oster隨鮮瓶果汁機、電烤箱或TESCOM防靜電吹風機3選1；單筆消費滿100,000元有Panasonic三刀頭電鬍刀、聲寶不銹鋼電鍋或東芝微電腦微波爐任你選。

大學開學季升級電腦與周邊裝備也不可少，全國電子「我的開學我作主」，9月30日前來全國電子買筆電好康自己選，舊換新還有額外折扣優惠，LINE好友再送10,000元家電購物金。9月30日前購買筆電且全額付清就有機會抽最高20,000元開學助學金，購買指定商品滿5,000元就可以登錄發票抽最新款iPhone。