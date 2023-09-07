快訊

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

母偷吃女婿「LINE對話露骨調情」 她PO毀滅式截圖：我媽是制服控

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

在家吃和牛！和牛研究室×ASAHI「A5和牛燒肉組」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
和牛研究室攜手ASAHI推出「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」。圖／和牛研究室提供
和牛研究室攜手ASAHI推出「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」。圖／和牛研究室提供

位於內湖春大直內的「和牛研究室」因應中秋節到來，攜手ASAHI推出「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」。內含日本天皇登基時招待外賓的銘柄牛排、燒肉片、2款日本人氣燒肉醬，以及ASAHI SUPER DRY 極泡罐啤酒，同時還附上燒肉秘訣指南，讓家裡也能變成高級燒肉店。

「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」所選用的「尾崎牛」，在2019年新天皇德仁正式登基儀式上，曾被作為招待各國嘉賓的佳餚。本次禮盒中提供尾崎牛的紐約客牛排、3款燒肉片，以及澳洲和牛牛舌。同時並附上日本創味燒肉醬、日本鎌田辣味醬油，讓民眾可為燒肉賦予不同的滋味。禮盒附上的「好吃燒肉指南」，則是教導在家也能應用的和牛料理烹調守則，針對當日未吃完的食材，並提供和牛壽司、和牛牛丼等6款延伸食譜。

「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」自即日起至9月21日期間限時販售，每套6999元，隨餐也提供ASAHI SUPER DRY 極泡罐啤酒2罐。另外9月份至和牛研究室用餐，可享Asahi生啤酒買2送1。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 牛排 中秋節

延伸閱讀

foodpanda限時獨家開賣！江振誠打造奢華中秋燒肉組

愛買量販推乾杯和牛烤肉組合箱 港式烤乳豬限時直播價下殺5.9折

頂級燒肉的首選！傳說中的「夢幻海陸套餐」日本A5冷藏和牛和活體海鮮統統有

身份證有「2、8、9」任兩碼！烏魚子、和牛無限吃到飽

相關新聞

在家吃和牛！和牛研究室×ASAHI「A5和牛燒肉組」上桌

位於內湖春大直內的「和牛研究室」因應中秋節到來，攜手ASAHI推出「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」。內含日本天皇登基時招待...

foodpanda限時獨家開賣！江振誠打造奢華中秋燒肉組

中秋節準備揪團辦烤肉趴了嗎？foodpanda於pandamart熊貓超市推出史上最強烤肉箱陣容，不僅網羅排隊燒肉名店屋...

逆天顏值宋慧喬、車銀優現身新加坡 連腿都美到過分

法國珠寶品牌Chaumet自即日起至9月17日止於新加坡ION Orchard購物商場開設期間限定店，除了多位新加坡當地...

星宇航空12月1日起直飛名古屋 探索武士的故鄉

星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣！星宇航空積極佈局日本航線，名古屋為其第八個日...

限時3天！全家便利商店3款「果香系氣泡美式咖啡」買1送1　「國際咖啡日」五重優惠喝起來

10月1日「國際咖啡日」即將來臨，全家便利商店搶先推出咖啡五重優惠，搭配會員點數最低19元就可以喝到Let’s Café...

鳳小岳不當安靜的美男子了！首次挑戰越野跑 上下坡、攀岩都不喊苦

鳳小岳打破你的既定印象，擔任戶外專業鞋履MERRELL品牌大使，首次參與越野跑就嘗試了多元地形，挑戰上下坡、攀岩、泥巴地，完成了將近12小時的拍攝，完全不像是過去給人紳士有禮的形象，反而多了野性男人味！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦