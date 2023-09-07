在家吃和牛！和牛研究室×ASAHI「A5和牛燒肉組」上桌

位於內湖春大直內的「和牛研究室」因應中秋節到來，攜手ASAHI推出「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」。內含日本天皇登基時招待外賓的銘柄牛排、燒肉片、2款日本人氣燒肉醬，以及ASAHI SUPER DRY 極泡罐啤酒，同時還附上燒肉秘訣指南，讓家裡也能變成高級燒肉店。

「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」所選用的「尾崎牛」，在2019年新天皇德仁正式登基儀式上，曾被作為招待各國嘉賓的佳餚。本次禮盒中提供尾崎牛的紐約客牛排、3款燒肉片，以及澳洲和牛牛舌。同時並附上日本創味燒肉醬、日本鎌田辣味醬油，讓民眾可為燒肉賦予不同的滋味。禮盒附上的「好吃燒肉指南」，則是教導在家也能應用的和牛料理烹調守則，針對當日未吃完的食材，並提供和牛壽司、和牛牛丼等6款延伸食譜。

「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」自即日起至9月21日期間限時販售，每套6999元，隨餐也提供ASAHI SUPER DRY 極泡罐啤酒2罐。另外9月份至和牛研究室用餐，可享Asahi生啤酒買2送1。

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