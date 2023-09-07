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逆天顏值宋慧喬、車銀優現身新加坡 連腿都美到過分

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬與品牌摯友車銀優出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬與品牌摯友車銀優出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供

法國珠寶品牌Chaumet自即日起至9月17日止於新加坡ION Orchard購物商場開設期間限定店，除了多位新加坡當地名人，Chaumet的亞太區品牌大使宋慧喬以及品牌摯友車銀優都特地出席開幕活動，兩位超高顏值的韓星一同亮相，蔚為話題。宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶，天藍色短洋裝配上晶亮鑽石和鏡面金屬，散發滿滿仙氣；車銀優則是以Abeille蜜蜂胸針搭配Bee My Love珠寶，互相呼應的設計元素，更顯溫文爾雅。

Chaumet新加坡期間限定店，整體空間以冠冕為設計靈感，通過獨特造型的金色拱門後，進入Chaumet標誌性的藍色圓頂，可見現場陳列品牌三個最經典系列珠寶，包括以俐落線條交錯而成的Liens系列、幾何六角形元素延伸而出的Bee My Love系列，還有以冠冕及梨形切割寶石為主要設計元素的Joséphine系列，並搶先展出了Joséphine系列即將於9月全球上市的新品，展現Chaumet精湛珠寶工藝及優雅風貌。期間限定店更特別設置了一面掛滿鎳銀冠冕模型的牆面，搭配品牌代表色，是造訪時不能錯過的拍照打卡地點。

Abeille胸針，18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Abeille胸針，18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K白金鑲嵌2顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各約重1.5克拉及0.5克拉，以及明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K白金鑲嵌2顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各約重1.5克拉及0.5克拉，以及明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優配戴Abeille蜜蜂胸針與Bee My Love珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優配戴Abeille蜜蜂胸針與Bee My Love珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優配戴Abeille蜜蜂胸針與Bee My Love珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優配戴Abeille蜜蜂胸針與Bee My Love珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Bee My Love戒指，18K玫瑰金戒圈內側鑲嵌一顆鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love戒指，18K玫瑰金戒圈內側鑲嵌一顆鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love戒指，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love戒指，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Bee My Love垂墜耳環， 18K白金鑲嵌2顆重0.5克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石和六顆明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love垂墜耳環， 18K白金鑲嵌2顆重0.5克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石和六顆明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
Bee My Love手環，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love手環，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love蜜蜂圖騰吊墜， 18K玫瑰金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love蜜蜂圖騰吊墜， 18K玫瑰金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供

珠寶 品牌 新加坡 車銀優 宋慧喬

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