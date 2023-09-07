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逆天顏值宋慧喬、車銀優現身新加坡 連腿都美到過分
法國珠寶品牌Chaumet自即日起至9月17日止於新加坡ION Orchard購物商場開設期間限定店，除了多位新加坡當地名人，Chaumet的亞太區品牌大使宋慧喬以及品牌摯友車銀優都特地出席開幕活動，兩位超高顏值的韓星一同亮相，蔚為話題。宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶，天藍色短洋裝配上晶亮鑽石和鏡面金屬，散發滿滿仙氣；車銀優則是以Abeille蜜蜂胸針搭配Bee My Love珠寶，互相呼應的設計元素，更顯溫文爾雅。
Chaumet新加坡期間限定店，整體空間以冠冕為設計靈感，通過獨特造型的金色拱門後，進入Chaumet標誌性的藍色圓頂，可見現場陳列品牌三個最經典系列珠寶，包括以俐落線條交錯而成的Liens系列、幾何六角形元素延伸而出的Bee My Love系列，還有以冠冕及梨形切割寶石為主要設計元素的Joséphine系列，並搶先展出了Joséphine系列即將於9月全球上市的新品，展現Chaumet精湛珠寶工藝及優雅風貌。期間限定店更特別設置了一面掛滿鎳銀冠冕模型的牆面，搭配品牌代表色，是造訪時不能錯過的拍照打卡地點。
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