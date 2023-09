逆天顏值宋慧喬、車銀優現身新加坡 連腿都美到過分

法國珠寶品牌Chaumet自即日起至9月17日止於新加坡ION Orchard購物商場開設期間限定店,除了多位新加坡當地名人,Chaumet的亞太區品牌大使宋慧喬以及品牌摯友車銀優都特地出席開幕活動,兩位超高顏值的韓星一同亮相,蔚為話題。宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶,天藍色短洋裝配上晶亮鑽石和鏡面金屬,散發滿滿仙氣;車銀優則是以Abeille蜜蜂胸針搭配Bee My Love珠寶,互相呼應的設計元素,更顯溫文爾雅。

Chaumet新加坡期間限定店,整體空間以冠冕為設計靈感,通過獨特造型的金色拱門後,進入Chaumet標誌性的藍色圓頂,可見現場陳列品牌三個最經典系列珠寶,包括以俐落線條交錯而成的Liens系列、幾何六角形元素延伸而出的Bee My Love系列,還有以冠冕及梨形切割寶石為主要設計元素的Joséphine系列,並搶先展出了Joséphine系列即將於9月全球上市的新品,展現Chaumet精湛珠寶工藝及優雅風貌。期間限定店更特別設置了一面掛滿鎳銀冠冕模型的牆面,搭配品牌代表色,是造訪時不能錯過的拍照打卡地點。