限時3天！全家便利商店3款「果香系氣泡美式咖啡」買1送1　「國際咖啡日」五重優惠喝起來

10月1日「國際咖啡日」即將來臨，全家便利商店搶先推出咖啡五重優惠，搭配會員點數最低19元就可以喝到Let’s Café中杯美式咖啡，還有多款咖啡商品享第2件6折、買1送1等優惠，同步也推出3款咖啡系烘焙品，全家便利商店並與日本知名起司塔品牌「PABLO」獨家聯名推出兩款風味奶茶及起司派餅乾。此外，每周都不能忘的「康康五」活動，本周限時3天推出3款果香系氣泡美式咖啡、私品茶鮮露青茶、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒等同品項買1送1，讓消費者假日開心玩享優惠。

全家便利商店「康康五」活動9月8日至9月10日推出Let’s Café特大杯冰椪柑氣泡美式咖啡、特大杯冰西西里氣泡美式咖啡、特大杯冰繽芒氣泡美式咖啡可享同系列任選買1送1；私品茶鮮露青茶（冰熱不限）、悅氏Light鹼性水、UCC赤濃醇黑咖啡、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、EVA長榮嚴選－果鋪物語商務艙米果隨手包、加倍佳壁虎造型酸甜軟糖等皆享同品項買1送1優惠。

許多人都需要來一杯咖啡開啟一天的生活，全家便利商店即日起至10月3日搶先推出五重咖啡優惠：指定Let’s Café品項可用Fa點兌換享半價以上優惠，如中杯美式咖啡（冰熱不限）只需用3,000點+19元兌換，中杯拿鐵（冰熱不限）只需用3,000點+29元即可兌換；指定咖啡商品同品牌同價位第2件6折，包含UCC、伯朗、貝納頌、純粹喝等品牌之指定商品皆享有優惠；指定沖調式咖啡同品牌同價位享買1送1優惠；購買Let’s Café中杯以上指定咖啡，可享minimore甜點半價，首推與古娃娃的點心品牌WA!COOKIES合作的「烏龍茶可可千層蛋糕」、「阿薩姆可可脆粒泡芙」、「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」、「芝麻三重奏蛋糕捲」等4款甜點；於店舖租借循環杯即可享Let’s Café特濃拿鐵半價優惠。

全家便利商店也推出3款咖啡系麵包，於9月12日至9月13日起陸續上市，首推匠極滿系列的「咖啡焦糖海鹽滿餡」，柔軟可可麵包體搭配拌入焦糖脆片的咖啡可可醬與甜中帶鹹的海鹽焦糖奶霜，創造多層次口感，售價39元；「榛果摩卡夾心土司」內餡以微苦的咖啡巧克力醬搭配絲滑榛果奶油霜，打造榛果拿鐵風味的夾心土司，售價35元；「咖啡核桃軟歐」使用高含水的軟歐麵糰，拌入醇厚即溶咖啡粉、巧克力水滴豆和精選美國核桃，表面再淋上由台灣產黑糖及紐西蘭天然奶油調至的黑糖奶油醬，呈現苦甜的大人滋味，售價35元。

花生夾心土司及滿餡麵包也再升級，「香濃深焙花生滿餡麵包」選用台灣雲林契作花生角加入香濃花生醬搭配花生奶油霜提升花生香氣與口感，「花生夾心土司」也提升滑順且具有顆粒的雙重花生醬濃稠度，讓香氣、濃度更升級，兩款商品皆可搭配49元、59元早餐促銷。