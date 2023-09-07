聽新聞
test
0:00 / 0:00
必勝客「買1送3」！月見韓式烤五花比薩、懶人烤爐登場
隨著中秋節即將到來，必勝客將推出應景的「月見韓式烤五花比薩」，讓明月般的外型，陪伴民眾一同度過佳節。同時必勝客還新推出「必勝懶人烤爐」，增添中秋烤肉的氣氛。為慶祝中秋，必勝客也推出「買1送3」優惠，除了比薩買大送大之外，再送「副食3選1」與「可樂」1瓶。
針對中秋設計的「月見韓式烤五花比薩」，選用厚切熟成豬五花肉，再配上韓式辣醬，烘烤後肉質兼具柔軟與彈性。同時還搭配有酸甜的韓式醃蘿蔔、菠菜增添層次，並以東西合併的手法，堆疊上滑順並具奶香的法式康門貝爾起司，最外層並有黃金蛋沙拉相佐，整體宛若一輪明月。
「月見韓式烤五花比薩」單點549元，加價120元即可升級「辣炒年糕海陸拼盤」套餐，拼盤包括韓式魚板年糕、酸奶醬炸蝦佐鱈魚塊、秘料醃製黃金雞軟骨、蒜香起司軟法等內容，豐富且具有異國情調。
烤肉一直是中秋節重點之一。必勝客本次也推出「必勝懶人烤爐」，造型可愛又具便利性，品嚐比薩之餘，也可燒烤食材加菜。9月15日起於PK APP搶訂「中秋烤肉趴套餐」，包含大比薩1個 (口味任選)、麻糬QQ球8顆、BBQ烤雞2翅2腿、可樂1.25L，還有中秋限定「必勝懶人烤爐」，總價值1,459元，優惠價799，全台限量1,500組，每間門市僅5組。
即日起至9月17日期間，必勝客推出「買1送3」，除了外帶大比薩送大比薩、外送大比薩送小比薩之外，再送「副食3選1」（黃金和風鱈魚塊5塊／冰藏起司塔原味1個／旋風肉桂捲5入）以及「1.25L可樂」1瓶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言