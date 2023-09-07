必勝客「買1送3」！月見韓式烤五花比薩、懶人烤爐登場

隨著中秋節即將到來，必勝客將推出應景的「月見韓式烤五花比薩」，讓明月般的外型，陪伴民眾一同度過佳節。同時必勝客還新推出「必勝懶人烤爐」，增添中秋烤肉的氣氛。為慶祝中秋，必勝客也推出「買1送3」優惠，除了比薩買大送大之外，再送「副食3選1」與「可樂」1瓶。

針對中秋設計的「月見韓式烤五花比薩」，選用厚切熟成豬五花肉，再配上韓式辣醬，烘烤後肉質兼具柔軟與彈性。同時還搭配有酸甜的韓式醃蘿蔔、菠菜增添層次，並以東西合併的手法，堆疊上滑順並具奶香的法式康門貝爾起司，最外層並有黃金蛋沙拉相佐，整體宛若一輪明月。

「月見韓式烤五花比薩」單點549元，加價120元即可升級「辣炒年糕海陸拼盤」套餐，拼盤包括韓式魚板年糕、酸奶醬炸蝦佐鱈魚塊、秘料醃製黃金雞軟骨、蒜香起司軟法等內容，豐富且具有異國情調。

烤肉一直是中秋節重點之一。必勝客本次也推出「必勝懶人烤爐」，造型可愛又具便利性，品嚐比薩之餘，也可燒烤食材加菜。9月15日起於PK APP搶訂「中秋烤肉趴套餐」，包含大比薩1個 (口味任選)、麻糬QQ球8顆、BBQ烤雞2翅2腿、可樂1.25L，還有中秋限定「必勝懶人烤爐」，總價值1,459元，優惠價799，全台限量1,500組，每間門市僅5組。