台鐵藍皮列車造型「鐵博特色便當」 9日起搶市
2023台灣文博會9月22日開幕，台鐵攜手文化部國家鐵道博物館籌備處合作策劃，推出以藍皮列車為題、午餐限定的雙主菜「鐵博特色便當」，9月9日至17日在「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列行程，由七堵餐務室監製；9月22日至10月1日於鐵博籌備處場域現場推出，由台北鐵路餐廳製供。每份售價皆150元。
台鐵表示，推廣鐵道文化，台鐵七堵餐務室、台北鐵路餐廳獻出各自招牌特色便當主菜，融合新創雙主菜特色便當，乘載藍皮柴油客車造型便當盒出自於鐵博籌備處設計。9月9日至17日的「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程所供應「鐵博特色便當」，由七堵餐務室監製；9月22日至10月1日，於鐵博籌備處場域現場販售「鐵博特色便當」，由台北鐵路餐廳製供，每份售價150元。
台鐵表示，主菜集結七堵餐務室自「2015第一屆鐵路便當節」上市的宜蘭風味「櫻桃鴨」、台北鐵路餐廳2020年元氣便當「紹興雞腿排」，再以招牌滷蛋及經典酸菜為配菜，以色彩亮麗的山藥捲作為飯後甜點。
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