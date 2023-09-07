搶中秋人潮！楓康超市宣布本周日蛋黃酥配咖啡只要10元

中秋節即將到來，不少民眾著手選購「中秋月餅」，討論度最高的蛋黃酥。楓康超市在今天宣布，本周日9月10日提供民眾「蛋黃酥+咖啡」銅板價，大請客一組只要10元，全台各門市提供排隊前100名，歡迎民眾一起來吃蛋黃酥。

楓康超市指出，楓康現烤全蛋黃蛋黃酥平日售價50元，此次搭配蛋黃酥的莊園等級耶加雪夫咖啡平日售價45元，是衣索比亞最具特色的咖啡，喝起有柑橘類水果微酸，又有花卉香氣，口感清新怡人。

楓康超市說，這種蛋黃酥大排長龍的場面，不僅彰化市知名店家才有，之前「偷心蛋黃酥」也有許多民眾圍繞店家排隊蛋黃酥的人潮，現烤「偷心蛋黃酥」是每天都由超市每間門市的麵包坊，早上、下午各一批，新鮮烘烤提供，出爐時整個賣場瀰漫香氣，吸引許多現場的民眾聞香購買。