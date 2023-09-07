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全世界第二大！法精品銀座店開幕 絕美朝聖點強勢誕生

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
三樓以婚禮珠寶為主題設計，並運用白色蕾絲與透明材質打造出白樺木；特製的互動裝置更可仿效日本傳統結婚儀式，祈願祝福。記者釋俊哲／攝影
三樓以婚禮珠寶為主題設計，並運用白色蕾絲與透明材質打造出白樺木；特製的互動裝置更可仿效日本傳統結婚儀式，祈願祝福。記者釋俊哲／攝影

日本又有新鮮事，東京銀座向來都是頂級精品的一級戰區，而法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）昨日正式為全新銀座旗艦店揭開序幕，更有混血名模ROLA、韓國音樂人LØREN（原名李聖俊）、小栗旬名模妻山田優、名模長谷川京子、男模大平修藏等人出席。銀座店不僅是巴黎之外，全世界第二大Boucheron專賣店，佔地1,000平方公尺的四層樓換算約為302坪，更在寸土寸金的銀座地段，展現奢華中的古典氣韻。

品牌好友包含韓韶禧、昆凌、周冬雨的Boucheron，過往又以問號項鍊、Plume de Paon孔雀羽毛圖案、混搭潮玩的Quatre、Serpent Bohème靈蛇，以及經典的冬日花園最為知名。品牌行政總裁Hélène Poulit-Duquesne自2015年上任後已為日本市場規劃了三大策略：婚禮、珠寶與高級珠寶，而目前正邁入計劃的第三階段，一如現在Boucheron銀座旗艦店四樓展出的2023年《Carte Blanche , More is More》高級珠寶。

本次銀座旗艦店的盛大開幕，其外牆將以沉浸式手法再現巴黎芳登廣場總店內的「冬日花園」（Jardin d’Hiver）氛圍，並融入日本文化意識中的歲時之美。其立面白天為透明、可欣賞銀座店內的四個樓層，入夜後外牆則將改變為栩栩如生的閃耀森林，而蟬鳴、葉落、冬雨以至春日的鳥鳴則出自聲音藝術家Daniel Sonabend為Boucheron所設計，也是全世界首個導入沉浸式外牆的Boucheron旗艦店。

一旦踏入一樓，三個結合原木與鐵黑色的玻璃陳列櫃赫然映入眼簾，是由法國Pouenat工坊製作，陳列櫃內的裝飾藝術則出自旅法日本藝術家Miyouki Nakajima，她兼容法日美學，以絲綢、礦物和金屬粉末製作出猶如自然景觀的裝飾，以表現竹子、蓮花、蕨類等植物形象，搭配上Boucheron的多個高級珠寶陳列，讓人領受了細膩、高度內省的日法唯美。同時三個拱形穿堂的中間，再於櫥窗內陳列了1900年的Butterfly蝴蝶胸針、1956年的紅尾鴝胸針等骨董珠寶，展現品牌始終從自然萬物中得到靈感的珍貴創作。

二樓空間則高程度還原巴黎芳登總店的法式品味，無論從牆上的藝術裝置、黑色的木漆收藏斗櫃，甚至最外側可俯瞰銀座中央通的VIP Lounge，都展現出銀座與巴黎的風格同步。三樓的婚禮珠寶專屬樓層則是重中之重，來自日本的Yoy Studio從日本傳統結婚儀式獲得啟迪，打造出結合透明材料製作、表面飾有蕾絲的白色樺木。新人可一如日本傳統禮俗常在神社中寫下心願，但改於Boucheron的白樺木樹下數位互動裝置，寫下祝福話語並以QR Code傳送至網路雲端（或自己），讓祈願永恆流傳。

最後登上四樓，2023年的《Carte Blanche , More is More》高級珠寶正在此處展出，是巴黎發表之外的全世界第一站。《Carte Blanche》系列最早從2020年「正名」，Boucheron將一年兩次的高級珠寶定錨，上半年以歷史為基礎再出發的系列命名為《Histoire de Style》、下半年由品牌創意總監Claire Choisne主導的全新創作則歸類為《Carte Blanche》，並接續在2021、2022分別推出《Holographique》與《Ailleurs》為主題的高級珠寶系列。

從運用全息技術鍍層、航太科技範疇的氣凝膠、從地球上的奇異幻境得到啟發...Boucheron在Claire的操刀下實踐了關於珠寶的三個嚴謹定義：讓人為之讚嘆、感受到愉悅、並結合精湛工藝的超凡之物，這正是古代帝王貴族為何熱衷搜羅奇珍異石與珠寶的原因，差別在於：2023的現在人們眼界視野早非昔日，更凸顯了純然的喜悅、感受到趣味與怦然心動為何如此困難，但Boucheron的《Carte Blanche》卻能每年連續達到高標，是名符其實的「高級珠寶」品牌。

2023的《Carte Blanche , More is More》再度跳脫框架，進而全然跟服裝結合。例如「Just An Ilusion」項鍊宛將高級訂製服中的「披風」中性且珠寶化，寬大、戲劇效果十足的白金與鈦金屬鏈節因為運用鑽石、錳鋁榴石，加上藍色的高精密陶瓷，展現出鮮豔色彩對比。「Pull Me」則從Boucheron的Jack設計再出發，讓珠寶結合美式風格抽繩連帽T恤，這款40公分長的珠寶可以固定於連帽T恤底部，又或化為超大耳環，變身迷人的反派角色。「In The Pocket + An Apple Day」則大玩錯視戲法，套組中的「In The Pocket」由3D列印鈦金屬結合彈性萊卡布、磁性扣環，讓這「袋」珠寶可附著於服裝表面，配戴者的單手可伸入這凌空具現的三次元口袋，手上同時配戴套組中的「An Apple Day」：一款球形、經陽極電泳（anodized）技術處理賦予光澤的手鐲，很酷、很炫、很好玩，也完全顛覆了人們對珠寶形式的想像邊界。

不僅如此，為了銀座店開幕，四樓再展出《More is More》系列的三款膠囊系列作品：分別描繪了葛飾北齋作品的「神奈川沖浪裏（Hokusai Wave）」、「Boucheron世家寵貓（Wladimir the Cat）」與「繡球花（Hydrangea）」為主題以擬3D的2D「布章」風珠寶。四層樓的空間不僅同步還原巴黎總店的精緻古典，卻又融入了日本深邃的文化涵養，下次來東京，是真的應該把Boucheron銀座旗艦店列入必逛清單了！

日模長谷川京子出席Boucheron銀座旗艦店時，配戴了Serpent Bohème高級珠寶項鍊，氣質高貴典雅。圖 / 翻攝自 IG @ kyoko.hasegawa.722（合成圖）
日模長谷川京子出席Boucheron銀座旗艦店時，配戴了Serpent Bohème高級珠寶項鍊，氣質高貴典雅。圖 / 翻攝自 IG @ kyoko.hasegawa.722（合成圖）

無論是一樓地板的馬賽克地磚或穿堂兩側的數位投影裝置，都再次展現Boucheron與自然的浪漫關聯，並低調傳遞日本文化中的歲時之美。記者釋俊哲／攝影
無論是一樓地板的馬賽克地磚或穿堂兩側的數位投影裝置，都再次展現Boucheron與自然的浪漫關聯，並低調傳遞日本文化中的歲時之美。記者釋俊哲／攝影

由法國Pouenat工坊製作、結合旅法日本藝術家Miyouki Nakajima裝置的珠寶玻璃櫃，流露出古典也實驗性的複合獨特感受。記者釋俊哲／攝影
由法國Pouenat工坊製作、結合旅法日本藝術家Miyouki Nakajima裝置的珠寶玻璃櫃，流露出古典也實驗性的複合獨特感受。記者釋俊哲／攝影

為呼應日本傳統文化，四樓展出《More is More》系列的其中一款膠囊系列珠寶布章（右）重現了葛飾北齋經典畫作「神奈川沖浪裏（Hokusai Wave）」，同時店中再陳列一只同主題高級珠寶腕表，洋溢著古典和風。記者釋俊哲／攝影
為呼應日本傳統文化，四樓展出《More is More》系列的其中一款膠囊系列珠寶布章（右）重現了葛飾北齋經典畫作「神奈川沖浪裏（Hokusai Wave）」，同時店中再陳列一只同主題高級珠寶腕表，洋溢著古典和風。記者釋俊哲／攝影

四樓正展出2023年最新款《Carte Blanche , More is More》高級珠寶，除了一款「Pull Me」兩用珠寶，全數陳列其中，可近距離、無玻璃櫥窗下欣賞。記者釋俊哲／攝影
四樓正展出2023年最新款《Carte Blanche , More is More》高級珠寶，除了一款「Pull Me」兩用珠寶，全數陳列其中，可近距離、無玻璃櫥窗下欣賞。記者釋俊哲／攝影

來自日本的Yoy Studio從日本傳統結婚儀式得到靈感，打造出結合透明材料製作、表面飾有蕾絲的白色樺木。記者釋俊哲／攝影
來自日本的Yoy Studio從日本傳統結婚儀式得到靈感，打造出結合透明材料製作、表面飾有蕾絲的白色樺木。記者釋俊哲／攝影

四樓正展出2023年最新款的《Carte Blanche , More is More》高級珠寶，除了一款「Pull Me」兩用珠寶，全數陳列其中，可近距離、無玻璃櫥窗下欣賞。記者釋俊哲／攝影
四樓正展出2023年最新款的《Carte Blanche , More is More》高級珠寶，除了一款「Pull Me」兩用珠寶，全數陳列其中，可近距離、無玻璃櫥窗下欣賞。記者釋俊哲／攝影

（由左至右）包含日模大平修藏、韓國樂手LØREN、小栗旬之妻名模妻山田優，日前都現身Boucheron銀座旗艦店，並配戴品牌高級珠寶，大秀個人魅力。圖 / 翻攝自 IG @ voguearabia、yu_yamada_、shuzo___3120（合成圖）
（由左至右）包含日模大平修藏、韓國樂手LØREN、小栗旬之妻名模妻山田優，日前都現身Boucheron銀座旗艦店，並配戴品牌高級珠寶，大秀個人魅力。圖 / 翻攝自 IG @ voguearabia、yu_yamada_、shuzo___3120（合成圖）

旅法日本藝術家Miyouki Nakajima擅長運用絲綢、礦物和金屬粉末，製作出猶如自然景觀的裝飾，並以深鐵灰色的裝飾襯托出珠寶的精緻高彩。記者釋俊哲／攝影
旅法日本藝術家Miyouki Nakajima擅長運用絲綢、礦物和金屬粉末，製作出猶如自然景觀的裝飾，並以深鐵灰色的裝飾襯托出珠寶的精緻高彩。記者釋俊哲／攝影

樓層轉角的牆面上為特製燈箱牆面，呈現出半透、幽微的生動意象。記者釋俊哲／攝影
樓層轉角的牆面上為特製燈箱牆面，呈現出半透、幽微的生動意象。記者釋俊哲／攝影

位於中央通上、鄰近銀座一丁目的Boucheron銀座旗艦店昨日正式開幕，並成為Boucheron寶詩龍的全世界第二大店。記者釋俊哲／攝影
位於中央通上、鄰近銀座一丁目的Boucheron銀座旗艦店昨日正式開幕，並成為Boucheron寶詩龍的全世界第二大店。記者釋俊哲／攝影

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