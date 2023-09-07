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Swatch聯名寶珀Blancpain首款潛水表 規格、款式和價格完整公開

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch再次顛覆想像，與同集團的頂級品牌寶珀表Blancpain攜手，打造首款採用專利BIOCERAMIC生物陶瓷表殼，並搭載SISTEM 51機械機芯的五十噚潛水表。圖／Swatch提供
Swatch再次顛覆想像，與同集團的頂級品牌寶珀表Blancpain攜手，打造首款採用專利BIOCERAMIC生物陶瓷表殼，並搭載SISTEM 51機械機芯的五十噚潛水表。圖／Swatch提供

無論你是否為鐘表玩家，9月9日去Swatch指定專賣店排隊就對了！超親民價格就能入手寶珀Blancpain經典五十噚腕表，現省至少20萬起跳，根本就是買到賺到。

不讓與Omega合作的MoonSwatch登月表專美於前，Swatch再次顛覆眾人想像，與同集團的頂級品牌寶珀表Blancpain攜手，打造首款採用專利BIOCERAMIC生物陶瓷表殼，並搭載SISTEM 51機械機芯的五十噚潛水表。對非鐘表玩家來說可能不太熟悉寶珀表Blancpain，不過它除了擁有瑞士歷史最悠久表廠頭銜之外，還是現今人手都想要一只的「水鬼」潛水表鼻祖。早在1953年時，為當時法國海軍打造了史上第一款專業潛水表，也就是招牌的「五十噚Fifty Fathom」。在防水技術不像如今發達的半世紀前，這款五十噚腕表，可深潛到水下約100公尺，在當時來說就是「黑科技」，也是劃時代的產品。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列大西洋款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列大西洋款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供

由於今年是寶珀表Blancpain五十噚表款問世第70年，也是歷史上首款機器組裝SISTEM 51機械腕表推出10年，更是Swatch品牌創立40周年，由於上述種種意義，因此聯名表才會結合專利BIOCERAMIC生物陶瓷表殼，以及SISTEM 51機械機芯。從外觀來看，Swatch高度還原五十噚的經典特色，包括8個刻紋的表冠、生物陶瓷製成的凸面單向旋轉表圈、易於辨識的寬大指針，以及位於5點鐘方向的日期顯示窗和阿拉伯數字與三角時標。不同的是Swatch讓這款聯名表，搭配了漸層色彩的表盤，反而帶出濃濃的復古感，讓人更想擁有。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列印度洋款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列印度洋款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供

Swatch全新Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列潛水表，一共提供5款樣式，均以地球五大洋命名，分別為：ARCTIC OCEAN（北極海）、PACIFIC OCEAN（太平洋）、ATLANTIC OCEAN（大西洋）、 INDIAN OCEAN（印度洋）和ANTARCTIC OCEAN（南極海）。而且為了致敬「五十噚」配備深至91公尺的深水防水功能，機芯為具備Nivachron游絲的抗磁效果機械機芯，提供90小時動力儲存。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列南極海款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列南極海款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供

而值得一提的是今年為寶珀表Blancpain心繫海洋計畫20周年，呼應永續精神，Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列潛水表使用的NATO表帶則是以海中回收漁網製成，而且翻到背面還能看到機芯上，點綴了俗稱「海兔（海蛞蝓）」圖案，彰顯出品牌對海洋保護的承諾。全系列預計於9月9日正式上架販售，與MoonSwatch登月表相同，非限量生產但每人限購一只，訂價13,000元，台灣則在台北101購物中心、西門店銷售，並無法在網路商店購入。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列太平洋款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列太平洋款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列北極海款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列北極海款五十噚潛水表，生物陶瓷表殼、表圈，13,000元。圖／Swatch提供

品牌 腕表 Swatch

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