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6片鮭魚肚＋鮭魚卵！壽司郎「鮭山島2.0」限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎自即日起推出一系列新品，並有「40cm萌抱壽司絨毛玩偶」滿額贈活動。圖／壽司郎提供
壽司郎自即日起推出一系列新品，並有「40cm萌抱壽司絨毛玩偶」滿額贈活動。圖／壽司郎提供

繼去年推出巨型壽司「鮭山島」，創下首週銷售2.5萬盤的紀錄後，連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起再度限時推出「鮭山島2.0」，同時還有豐盛甜蝦、飛魚卵海螺等品項同步登場。另外原本需要集點24點才能兌換的「萌抱壽司」，現在只要消費滿額，就能夠直接帶回家，數量有限，送完為止。

本次限時登場的「鮭山島2.0」，採用合計6片的鮭魚腹、炙烤鮭魚肚包裹著鮭魚泥與醋飯，並以鮭魚卵點綴，帶來豪華的鮭魚盛宴，每份80元。另外還有8尾北極甜蝦、甜蝦仁、飛魚卵搭配而成的「豐盛甜蝦」，以及堆疊3片長鰭鮪、蔥花鮪魚泥的「豐盛長鰭鮪」，各為80、60元。

除此之外，同檔期還有飛魚卵海螺、雙倍玉米沙拉軍艦、大切花枝、爆彈海苔包、富山灣產沖漬螢烏賊、醬煮花蛤軍艦、酥炸有明海帶頭芝蝦、玻璃蝦拌麵等品項，均限時供應至9月24日為止，每份40～100元不等。

擁有可愛造型的「萌抱壽司」，乃是壽司郎原創的IP系列產品，過去需要消費集點24點才能兌換的「40cm萌抱壽司絨毛玩偶」，即日起只要單筆消費滿1,800元，並且按讚官方粉絲團就可直接獲得，每款每店限量50隻，送完為止。9月6日起贈送 「蔥鮪小黑熊」；9月8日起贈送「鮮蝦小萌兔」；9月11日起贈送「海膽小萌獅」；9月13日起贈送「鮭魚卵熊貓」。

爆彈海苔包，每份40元。圖／壽司郎提供
爆彈海苔包，每份40元。圖／壽司郎提供
鋪滿鮭魚腹、炙烤鮭魚肚、鮭魚泥的「鮭山島2.0」，每份80元。圖／壽司郎提供
鋪滿鮭魚腹、炙烤鮭魚肚、鮭魚泥的「鮭山島2.0」，每份80元。圖／壽司郎提供

壽司郎 鮭魚

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