6片鮭魚肚＋鮭魚卵！壽司郎「鮭山島2.0」限時回歸

繼去年推出巨型壽司「鮭山島」，創下首週銷售2.5萬盤的紀錄後，連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起再度限時推出「鮭山島2.0」，同時還有豐盛甜蝦、飛魚卵海螺等品項同步登場。另外原本需要集點24點才能兌換的「萌抱壽司」，現在只要消費滿額，就能夠直接帶回家，數量有限，送完為止。

本次限時登場的「鮭山島2.0」，採用合計6片的鮭魚腹、炙烤鮭魚肚包裹著鮭魚泥與醋飯，並以鮭魚卵點綴，帶來豪華的鮭魚盛宴，每份80元。另外還有8尾北極甜蝦、甜蝦仁、飛魚卵搭配而成的「豐盛甜蝦」，以及堆疊3片長鰭鮪、蔥花鮪魚泥的「豐盛長鰭鮪」，各為80、60元。

除此之外，同檔期還有飛魚卵海螺、雙倍玉米沙拉軍艦、大切花枝、爆彈海苔包、富山灣產沖漬螢烏賊、醬煮花蛤軍艦、酥炸有明海帶頭芝蝦、玻璃蝦拌麵等品項，均限時供應至9月24日為止，每份40～100元不等。