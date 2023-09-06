續航力翻倍！GoPro HERO12 Black開放預購 單機1.5萬有找
戶外、極限運動愛好者最愛的GoPro，宣布發表全新一代HERO12 Black運動攝影機，主打續航力提升2倍、升級5.3K HDR高畫質影片，可拍攝尺寸模式更多元，還能透過可快速更換的Max鏡頭模組2.0配件，將拍攝視角延伸到177度視野。HERO12 Black建議售價14,900元、創作者套組22,400元，Max Lens Mod 2.0鏡頭組售價3,600元，即日起於各大電商平台、實體通路開放預購，9月13日晚間9點正式發售。
GoPro亞太區行銷總監Eddie表示，GoPro HERO12聆聽了市場需求，再次優化了續航能力，在5.3K60的高畫質拍攝下達到了驚人的100%續航升級，最長可來到70分鐘。提供5.3K60和4K120高解析影片拍攝規格，全新HDR影片功能可在陰影部分保留更多細節，更如實紀錄每一次的戶外挑戰。
另外，GoPro HERO12也讓手持拍攝的穩定功能再創新高峰，HyperSmooth 6.0相比前代運算分析高達4倍資訊量，而AutoBoost則可在不犧牲穩定功能的情況下，維持最廣視角，而超實用的360地平線鎖定功能，更讓手持拍攝影片更流暢、容易觀賞。
GoPro HERO12的拍攝模式支援度也變更高，不用直橫轉來轉去，同一方向4種拍攝尺寸全部搞定，除了16:9、全畫幅8:7格式，更針對現在最流行的社群直式短影音，加入全新9:16拍攝模式。
針對專業人士的拍攝、後製需求，GoPro HERO12還支援與AirPods等藍牙耳機連線收音、底座新增1/4固定螺紋，可快速鎖上攝影腳架、快拆設備，而測試版大獲好評的時間碼同步功能，現在也直接內建在功能裡。
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