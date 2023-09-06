經典暌違20載！寶格麗Allegra彩寶系列繽紛回歸

源自義大利的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）被認為是「彩寶藝術大師」，擅長以不落俗套的突破性色彩組合、洋溢生命力的寶石組合，體現溫暖豐厚的義大利藝術精髓。而最能體現這種大膽彩色寶石組合的，莫過於2003年問世的Allegra系列，豐富用色在當時造成迴響，如今，20年後再度回歸，共推出2款項鍊、2款戒指、與一對耳環，以當代氣韻，重新演繹最初的色彩美學。

五款珠寶新品以九種不同的鮮活彩色寶石，透過各種切割、形狀、顏色與光影，大膽而細心的混搭，創造出視覺上的活力與幾何層次，並滿足當代女性對於多樣搭配的需求。首款 Allegra項鍊結合紫水晶、黃水晶、橄欖石與藍色拓帕石等共18顆彩色寶石，創造出視覺上的歡愉趣味；涼一款項鍊則以橄欖石、黃水晶、藍色拓帕石配襯溫暖的碧璽，稍微迥異的配色，就在細節上形成截然不同的視覺效果。

兩只成對的戒指，一款為玫瑰金，中央鑲嵌粉紅碧璽；另一款則是黃K金，中央鑲嵌海水藍寶。色彩對比的彩寶玫瑰金耳環，點綴紫水晶與粉紅碧璽，更顯歡快愉悅。延續自2022年率先回歸的華麗珠寶表，寶格麗也將「時間即珠寶」的理念帶入生活，將碧璽、黃水晶、玫瑰榴石和橄欖石，以蛋面與切面寶石大膽相互交錯，並點綴粉色或黃色剛玉，讓時間也變得活力四射。