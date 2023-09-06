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林志玲現身TASAKI Atelier珠寶展 正能量演繹華麗珍珠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影

國際知名日本珠寶品牌TASAKI Atelier系列高級訂製珠寶展，於2023年9月6日舉辦媒體發表會，融合珍珠、鑽石及彩寶的設計美學，將大自然的生命力完美展現。一身白色禮服的林志玲仙氣滿滿，所配戴的Waterfall系列項鍊，除了呈現珍珠典雅的氣質，搭配獨門櫻花金和鑽石，勾勒瀑布傾瀉而下的美景，「很有詩意」，她說。這次展出的4大系列中她也很喜歡以火山爆發為靈感的Ore系列，充滿生命力的意象也讓她非常感動。

對於珠寶，林志玲喜歡自己選勝過老公選。她笑說自己現在日常生活很少有機會光鮮亮麗，但說到日常穿搭珠寶，幾何的linkage系列和品牌經典的danger系列結合柔美珍珠和動物元素，剛柔並濟的設計，代表了現代的女人，既柔美又堅毅，不同風格的女性都很適合。老公平常也會配戴飾品，中性的danger系列兩人都可配戴，「今天也會帶一套回去！」

林志玲提到珍珠陪伴她度過人生的重要時刻，尤其TASAKI擁有自己的珍珠養殖場，她的結婚禮服妝點珍珠，也配戴了TASAKI的耳環。雖然婚後希望能完全走入家庭，「該出現的時候還是會出現」，她表示始終熱衷的公益活動還是會持續，「熱情工作、熱愛生活！」

本季TASAKI Atelier系列以「絢爛天空」為主題，以珠寶刻畫天空與海洋的精彩對話。除了Waterfall系列將奔流而下的瀑布景致具象於珠寶之中，向火山致敬的Ore系列以多彩繽紛的寶石呈現天空多變的色彩和亙古的地質演化。線條幾何的Linkage系列靈感便來自TASAKI珍珠養殖場，以詩意的想像呈現珍珠沐浴在海洋中的成長過程。Radiant系列則將目光帶到廣闊天空中，以湛藍的綠松石、圓潤的珍珠和藍色鋯石，來描繪天空、雲層以及陽光穿越雲層的閃爍光輝。

TASAKI Atelier Ore夾式耳環右耳，593萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Ore夾式耳環右耳，593萬元。圖／TASAKI提供
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
TASAKI Atelier Waterfall項鍊，424萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Waterfall項鍊，424萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Radiant戒指，394萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Radiant戒指，394萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Ore夾式耳環，右耳，76萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Ore夾式耳環，右耳，76萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Waterfall耳環，282萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Waterfall耳環，282萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage手環，142萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage手環，142萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Ore項鍊，1,690萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Ore項鍊，1,690萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage戒指，45萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage戒指，45萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage項鍊，1,410萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage項鍊，1,410萬元。圖／TASAKI提供
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
TASAKI Atelier Radiant夾式耳環，右耳，368萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Radiant夾式耳環，右耳，368萬元。圖／TASAKI提供
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影
林志玲出席TASAKI珠寶展。記者沈昱嘉/攝影

珠寶 林志玲

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