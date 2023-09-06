招手VIP貴客 SOGO復興、敦化館滿額回饋也來了
台北101、麗晶精品相繼推出以頂級精品為主力的黃金周、周年慶回饋年度大檔，東區精品百貨遠東SOGO復興館、敦化館也將於9/7起分別舉辦「時尚盛宴VIP WEEK」、「生日慶」，活動期間於指定國際精品、名品服飾、藝品、寢飾品牌皆享有滿額回饋。
於SOGO復興館VIP WEEK活動期間於指定國際精品、名品服飾、藝品、寢飾品牌消費，單筆滿1萬元即可現抵500元、2萬元現抵1,000元，依此類推；活動期間再加碼滿額抽，單筆消費滿5,000元並使用SOGO App內20084開頭之會員條碼累點成功，即有一次抽獎資格，將有機會抽中價值32,888元的「Samsung Galaxy Z Flip5 256GB」。
復興館9樓還有全新開幕的「SOCIÉ復興頂級概念店」，主打包括聽覺、味覺、視覺、嗅覺、觸覺及首度推出腦內啡概念，開幕也首度引進日本獨家課程，感受日本頂級沙龍魅力。
SOGO敦化館9/7至9/11舉辦「生日慶」，集結最新秋冬國際精品、頂級保養及獨家商品，活動期間除了持6大指定銀行刷卡消費，可享滿萬送千優惠外，達指定門檻還可再兌換SOGO電子商品券，同時再推出全館加碼贈，憑快樂購卡當日累積消費滿10萬/指定珠寶滿20萬起，還可兌換尊榮滿額禮。
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