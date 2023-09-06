GUCCI台北101旗艦店下週開幕 化身VIP四大亮點搶先看

佔地310坪、位於台北101四樓、五樓的古馳（GUCCI）台北101旗艦店即將於9月15日正式開幕。全店除了販售男女裝、配件、精緻生活珠寶腕表、Décor家飾品等全品項之外，以往採用亞洲巡迴方式展出的訂製服務與珍稀皮革包款，也將繼米蘭、倫敦、巴黎等城市後，於台北旗艦店長駐，提供最完整的奢華購物體驗。

從信義路電梯上到四樓，即可見到手工義大利馬賽克花磚與LED燈牆妝點的店面外觀，古典與現代完美交融，也正是品牌核心精神的體現。由彩色大理石拼組而成幾何圖騰地板，營造出義大利建築美學的氛圍：珠寶展間地板花紋以梅杜莎馬賽克為創作靈感，五樓男裝區則以佛羅倫斯卡塞塔王宮的六角形圖騰營造尊貴感。

旗艦店內高達10米的LED藝術牆面則為全世界獨一無二的設計，是專為台北101旗艦店開幕而打造。畫面主題為「當佛羅倫斯遇見台北」，冉冉飄起的大小熱氣球上，裝飾著品牌發源地佛羅倫斯聖母百花大教堂等代表性經典建築的圖案，熱氣球從佛倫羅斯升起、飄過藍天，最後飛至台北101大樓，晚間則是象徵台灣在地文化的天燈升起，象徵品牌與在地的緊密連結。

店內除了造型獨特的專屬電梯，在五樓也設有可提供多元客製化服務的VIP專屬休息室，附有廚房的精心規劃，可為VIP貴客量身打造6-8人的私人晚宴；而四樓的Gucci Salon頂級服務，除了展售珍藏頂級珍稀的精緻生活珠寶等，同時提供專為顧客量身訂製的服務，包含體現品牌DNA的Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、以及晚禮服、西裝、禮服等頂級訂製。男士西裝訂製的MTM服務，提供3種領型、25種鈕扣、17款絲巾內襯的訂製選擇，並可於左袖刺繡姓名；女裝為主的MTO訂製則可於特定款式服裝上裝飾喜好的刺繡與花卉，系列訂製服務約3至6個月到貨。