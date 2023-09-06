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GUCCI台北101旗艦店下週開幕 化身VIP四大亮點搶先看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
獨家設計推出具紀念意義的數字101烙印圖案。圖／古馳提供
獨家設計推出具紀念意義的數字101烙印圖案。圖／古馳提供

佔地310坪、位於台北101四樓、五樓的古馳（GUCCI）台北101旗艦店即將於9月15日正式開幕。全店除了販售男女裝、配件、精緻生活珠寶腕表、Décor家飾品等全品項之外，以往採用亞洲巡迴方式展出的訂製服務與珍稀皮革包款，也將繼米蘭、倫敦、巴黎等城市後，於台北旗艦店長駐，提供最完整的奢華購物體驗。

從信義路電梯上到四樓，即可見到手工義大利馬賽克花磚與LED燈牆妝點的店面外觀，古典與現代完美交融，也正是品牌核心精神的體現。由彩色大理石拼組而成幾何圖騰地板，營造出義大利建築美學的氛圍：珠寶展間地板花紋以梅杜莎馬賽克為創作靈感，五樓男裝區則以佛羅倫斯卡塞塔王宮的六角形圖騰營造尊貴感。

旗艦店內高達10米的LED藝術牆面則為全世界獨一無二的設計，是專為台北101旗艦店開幕而打造。畫面主題為「當佛羅倫斯遇見台北」，冉冉飄起的大小熱氣球上，裝飾著品牌發源地佛羅倫斯聖母百花大教堂等代表性經典建築的圖案，熱氣球從佛倫羅斯升起、飄過藍天，最後飛至台北101大樓，晚間則是象徵台灣在地文化的天燈升起，象徵品牌與在地的緊密連結。

店內除了造型獨特的專屬電梯，在五樓也設有可提供多元客製化服務的VIP專屬休息室，附有廚房的精心規劃，可為VIP貴客量身打造6-8人的私人晚宴；而四樓的Gucci Salon頂級服務，除了展售珍藏頂級珍稀的精緻生活珠寶等，同時提供專為顧客量身訂製的服務，包含體現品牌DNA的Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、以及晚禮服、西裝、禮服等頂級訂製。男士西裝訂製的MTM服務，提供3種領型、25種鈕扣、17款絲巾內襯的訂製選擇，並可於左袖刺繡姓名；女裝為主的MTO訂製則可於特定款式服裝上裝飾喜好的刺繡與花卉，系列訂製服務約3至6個月到貨。

為歡慶101旗艦店開幕，品牌除了特地引進多款珍稀的喜馬拉雅鱷魚皮革的頂級包款以饗貴客，也特別推出具紀念意義的數字101烙印圖案，並巧妙在數字當中融入台北101大樓的城市地標；凡於店內購物，可享即時烙印的客製化服務，擁有屬於台北地標印記的獨特體驗。

男裝區地面大理石馬賽克圖案取材義大利卡塞塔王宮其中一層地板花紋。圖／古馳提供
男裝區地面大理石馬賽克圖案取材義大利卡塞塔王宮其中一層地板花紋。圖／古馳提供
店內設有四樓通往五樓的專屬電梯。圖／古馳提供
店內設有四樓通往五樓的專屬電梯。圖／古馳提供
各式行李箱與硬箱，包含Gucci Valigeria旅行世界系列，體現Gucci品牌的DNA。圖／古馳提供
各式行李箱與硬箱，包含Gucci Valigeria旅行世界系列，體現Gucci品牌的DNA。圖／古馳提供
Gucci台北101旗艦店四樓一入口即為包款展售區，囊括品牌本季最受歡迎的各式竹節包與Horsebit Chain。圖／古馳提供
Gucci台北101旗艦店四樓一入口即為包款展售區，囊括品牌本季最受歡迎的各式竹節包與Horsebit Chain。圖／古馳提供
鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組，133萬6,900元。圖／古馳提供
鱷魚皮革硬箱撲克遊戲組，133萬6,900元。圖／古馳提供
GUCCI SAVOY小型手提帽箱，21萬1,900元。圖／古馳提供
GUCCI SAVOY小型手提帽箱，21萬1,900元。圖／古馳提供
GUCCI SAVOY直立式五層抽屜硬箱衣櫃，222萬1,200元。圖／古馳提供
GUCCI SAVOY直立式五層抽屜硬箱衣櫃，222萬1,200元。圖／古馳提供
旗艦店外牆裝飾義大利手工繪製馬賽克花磚與LED燈，揉合古典與現代格調。圖／古馳提供
旗艦店外牆裝飾義大利手工繪製馬賽克花磚與LED燈，揉合古典與現代格調。圖／古馳提供
硬箱竹片麻將遊戲組，74萬400元。圖／古馳提供
硬箱竹片麻將遊戲組，74萬400元。圖／古馳提供
全球唯一的LED藝術牆面以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題。圖／古馳提供
全球唯一的LED藝術牆面以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題。圖／古馳提供
茶香檳喜馬拉雅鱷魚皮革中款DIANA，265萬700元。圖／古馳提供
茶香檳喜馬拉雅鱷魚皮革中款DIANA，265萬700元。圖／古馳提供
LION HEAD四彩寶石項鍊，154萬2,500元。圖／古馳提供
LION HEAD四彩寶石項鍊，154萬2,500元。圖／古馳提供
HORSEBIT 18K金戒指，18萬4,900元。圖／古馳提供
HORSEBIT 18K金戒指，18萬4,900元。圖／古馳提供
全球唯一的LED藝術牆面以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題。圖／古馳提供
全球唯一的LED藝術牆面以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題。圖／古馳提供
精緻生活珠寶區地面裝飾梅杜莎馬賽克為創作靈感的大理石圖案。圖／古馳提供
精緻生活珠寶區地面裝飾梅杜莎馬賽克為創作靈感的大理石圖案。圖／古馳提供
精緻生活珠寶區地面裝飾梅杜莎馬賽克為創作靈感的大理石圖案。圖／古馳提供
精緻生活珠寶區地面裝飾梅杜莎馬賽克為創作靈感的大理石圖案。圖／古馳提供
喜馬拉雅鱷魚皮革中款BAMBOO 1947，265萬900元。圖／古馳提供
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台北101 品牌 義大利

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