博客來公布「TOP5中秋暢銷禮盒」！海內外最愛這一款

搶中秋商機，博客來觀察到今年的月餅銷量亮眼買氣增逾兩成，尤其在海外懷念家鄉味大量購入月餅，使得美食類TOP10都是中秋節禮盒。根據博客來統計，「微熱山丘」的月餅禮盒最熱賣，單月銷量高達5,000盒，位列TOP5之首。為了滿足顧客需求，博客來增加了五星級飯店的月餅禮盒和星級名廚推薦專區，總計今年的品項數量比以往還要多；另外因應露營風潮，博客來主打米其林食材、烤肉神器及食材懶人包。

博客來海外會員採購中秋節禮盒，平均單價約落在千元左右，以傳統鳳梨酥、蛋黃酥最受歡迎，美國、紐澳、菲律賓地區反應最顯著。目前全站中秋禮盒暢銷前五名中，第一名為「微熱山丘鳳梨酥禮盒（10個裝）」，不僅是去年暢銷冠軍，今年一個月內熱銷近5,000盒；第二名是「吳寶春無嫌鳳梨酥禮盒（12入／盒）」，第三、四名則是人氣品牌「星巴克特選系列－星巴克美好秋節中秋咖啡禮盒」、「Le Ruban法朋中秋限定－經典鐵盒餅乾禮盒」；第五名由「喜憨兒．送愛到部落－2023中秋送愛禮盒募集公益月餅」奪下。

今年中秋，博客來特別推出五星級飯店月餅禮盒、星級名廚推薦專區，品項數歷年最多，包含君悅酒店、喜來登酒店、煙波大飯店、福容大飯店、台北美福大飯店、台北新板希爾頓酒店、裕元花園酒店等。重磅聯名款有吳寶春X莎士比亞聯名款、主廚林泉邀請沖煮冠軍咖啡師王策旗下品牌VWI by CHADWANG以Coffee pairing 概念推出「漫月花園 Moon Garden」禮盒等。另外還有小潘、台酒、奇華、台中犁記等45家知名糕點品牌，上百款中秋禮盒預購8折起。9月6日美食商品結帳滿888元、領券折100元。