呈現無與倫比的頂級工藝！香奈兒最奢華康朋街31號唇膏

永遠持續創造獨樹一幟風格的香奈兒，再度於美妝創下難以超越的全新作品，第一眼見到全新的「康朋街31號唇膏」，純凈的玻璃管身，隨著光線而折射出萬千樣貌，更讓人想起香奈兒於巴黎康朋街31號總店的迴旋鏡梯，而12種色選更是來自香奈兒獨特的色彩歷史，奢華完美的工藝體現在康朋街31號唇膏上，售價5,220元，成為美妝界唇膏中的無可複製精品代表。

香奈兒康朋街31號唇膏完全致敬傳奇的香奈兒女士，大膽且不墨守成規，堅持的奢華與優雅的美學，平衡簡約與實用，這就是香奈兒最經典的風格，康朋街31號唇膏正代表著品牌的極致追求。

全新的強化玻璃管身，耗時四年設計打造，俐落的線條出自日本大師級玻璃工醬製作，通透設計呈現出唇膏之美，管身線條彷彿完美切割鑽石，採用的金色雙環，象徵現在與未來的圓滿結合，成為品牌嶄新的符碼設計。而呼應品牌永續議題，採用可回收鋁金屬製作蕊芯，巧妙隱藏的金屬零件，更可以方便更換色號，無論旅行或日常生活，都能輕便使用。

推出的全新12款色調，來自多樣化的香奈兒色彩歷史，「2.55」為優雅石榴紅，靈感來自包款內襯色調，「幸運絲帶」為胭脂紅色，靈感來自香奈兒女士纏繞於腳踝的法蘭絨絲帶，也代表著她的幸運物，「米色洋裝」是自然裸色調、「度假」是乾燥橘色，致敬每年度假系列時裝等。

為呈現出唇膏的光澤，結合色素微粒、梔子花精萃油與纖維素粉末，結合乳白色珍珠母貝，呈現出持久、閃耀緞面光澤的關鍵。另一秘密，由香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨（Olivier Polge）訂製，為唇膏賦予以梔子花為靈感的獨特香氣，一抹上唇就能完美持色，並撫平唇部肌膚。