全家便利商店「好神復刻周邊」第二波登場！「好神公仔杯塞、擴香石」再掀換購潮

全家便利商店16年前推出首波「好神公仔」，掀起全台換購熱潮，創下超過400萬隻兌換紀錄，可說是許多人的共同回憶。瞄準懷舊商機，全家便利商店8月復刻第一代好神公仔，以成套方式開賣公仔印章復刻禮盒，在社群上引起話題討論，即日起除了使用全家便利商店點數加價換購，還可至「全家行動購」及全家便利商店App「全+1商城」直接選購，整套售價849元。

為延續好神公仔收藏風潮，全家便利商店再推出兩款全新周邊商品，分別是附有陣法底座的「好神公仔杯塞」，以及自帶香氣的「好神擴香石」，皆可選擇單款或成套購買。另外，全家便利商店App同步推出「好神發財卡」線上刮刮樂遊戲，最高有機會刮出400元紅利金及6,666點會員點數；實體店舖則有「好神呷甜甜」主題端架及百大夯品買2送1的「好神購物節」。

全家便利商店即日起再推出第二波好神造型周邊商品，好神公仔以備受消費者喜愛的杯塞造型全新亮相，包含觀音、媽祖、土地公、月老、鍾馗、關公、財神、文昌共8款，不僅每尊神明手中多了法器或道具，還附有陣法底座，像是關公的大刀陣、財神爺的元寶陣或是月老的桃花陣，讓好運滾滾來。即日起至10月3日購買好神主題端架指定商品任兩件或購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）；亦可於10月17日前至會員App「兌點趣」以1,000點加1,199元換購全套共8款，限量1,000套。

除了享用Let’s Café或私品茶時可將杯塞置於杯蓋，平時也可將杯塞放入陣法底座，讓好神坐鎮辦公桌或書桌，還能使用手機掃描QRcode開啟AR濾鏡、對準公仔，即可啟動陣法，拜請好神顯靈、抽出開運籤。

另一款必收周邊商品為「好神擴香石」，共推出媽祖、觀音、關公3款，每尊好神擴香石皆帶有淡淡香氣，媽祖擴香石為牡丹胭紅麂絨香味，觀音擴香石為甜橙白雪松香味，關公擴香石則帶有橡樹與紅醋栗香，待香氣淡去後，可再依喜好自行添加香氛精油，讓好運氣隨著香氣一同散發。即日起至10月17日可至會員App「兌點趣」以400點加199元換購單款（可挑款），或使用1,000點加599元換購成套3款。

除了好神公仔加購活動外，全家便利商店也同步於實體店舖推出兩大好神系列活動，即日起至10月3日於「好神呷甜甜」主題端架購買指定商品，可享第2件6折、同價格第2件10元及單件特價等優惠，還有9款零食、泡麵、水等商品換上好神新包裝，包含包含可樂果捲捲酥、五香乖乖、孔雀香酥脆等品項；9月19日前則有「好神購物節」活動，主打百大夯品買2送1，指定品牌包含FamiCollection、哈根達斯等豐富商品。

線上還有全家便利商店App推出的「好神發財卡」線上刮刮樂，每張售價200元，可享好禮三重送，包含好神發財金、好神開運金、好神大順點，最高有機會獲得400元紅利金及6,666點會員點數。