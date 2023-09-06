你敢戴出門嗎？Dyson Zone空氣清淨降噪耳機在台上市 功能與造型都令人驚奇

造型超級搶眼，當初在英國發表就掀起熱烈討論潮的Dyson全新產品「Dyson Zone空氣清淨降噪耳機」終於在台灣上市了！這是Dyson首度跨足聲音與穿戴式裝置領域，結合30年來在氣流、過濾及馬達技術的專業知識，創造出這款專為解決都市噪音及空氣污染設計，全新型態結合空氣清淨與近年最夯的降噪功能的耳機產品。

如何將原本用在空氣清淨機的清淨技術，濃縮到小小的耳機上呢？Dyson歷經6年研發，設計超過500個原型開發迭代，最終以兩個安裝在耳罩內的高密度馬達提供空氣淨化系統動力，將空氣吸入耳罩中的雙層濾網進行過濾，最後透過非接觸式面罩持續輸送潔淨空氣至口鼻。

隨附的靜電活性碳濾網共有2層，第1層靜電式濾網以帶負電荷的靜電濾料捕捉超細微粒，第2層富鉀碳層過濾器則專門捕捉有害的氣體污染物，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧，以及城市中的異味，如工程煙霧、污水或地鐵的霉臭味等，在每天使用5小時的狀態下，大約每年更換1次濾網即可。

聲學部分Dyson Zone搭載了40mm、16-ohm的釹合金揚聲器驅動器，頻率範圍6Hz至21kHz，超越人耳可辨識的程度，呈現絕對清晰的低音、中音和高音。主動式降噪功能透過整部耳機內11個麥克風，其中8個麥克風每秒監測周圍的聲音384,000次，可自動阻擋高達40db的環境噪音，再加上密閉性絕佳且相當舒適的耳罩，一戴上耳機即可享受城市喧囂中的片刻寧靜。以首次跨足聲學領域的品牌來說，音質效果令人驚艷。

實際開箱Dyson Zone，晴空藍配亮銀色，加上科技感的線條，完全就是經典Dyson風格。使用前必須先下載MyDyson應用程式進行連線設定，透過App可以隨時調整氣流速度和降噪模式，以及根據喜好調整音效均衡器，共有強化、低音加強、中性3種模式。App內也會隨時以視覺化形式呈現使用者周圍空氣品質及環境噪音情況，使用過程也會持續記錄淨化空氣，以及耳機使用的狀況，數據控可能會覺得蠻療癒。

如果不習慣隨時查看App，各種主要功能其實也都可以直接在耳罩上調整，左耳的按鍵以空氣功能為主，可調節不同空氣淨化模式、進行藍牙配對、開關機；右耳的按鍵則是調整聲音功能，可切換音樂、調整音量，以及啟動語音助手。想要切換隔絕降噪或是通透模式，也可以透過快速輕觸耳機中央位置2下來達成。

隨附非接觸式面罩實際拿起來比想像中輕巧，安裝方式也相當直覺，兩端磁吸接頭只要靠近耳罩下方，就會快速準確吸附好，接著依照臉型自行調節面罩滑塊位置覆蓋口鼻處呼吸區即可。不需要開啟其他開關，吸附好之後耳機就會自動啟動空氣過濾功能，可以感受到微小的運轉、吹風聲音，面罩獨特設計的形狀和彎度則可確保在側風環境下仍持續有效地將潔淨空氣輸送至使用者口鼻，不接觸到臉的設計，長時間使用也非常舒適。

在預設的自動模式下，耳機內建的加速傳感器將偵測使用者運動速度的變化，自動調整淨化氣流。想要講話時不需拆面罩，只要往下撥開面罩即可啟動對話模式，耳機會自動停止淨化空氣並暫停音樂，同時切換成通透模式；當偵測到使用者拆下耳機，則會進入待機模式，智慧優化電池壽命。

Dyson Zone內建鋰電池、使用USB-C充電，規格上可提供長達50小時的超低失真音樂播放，或4小時的空氣淨化及音樂播放，並可在3小時內充電至100%。使用時要注意，電量過低的狀況下空氣淨化功能將無法啟動。

雖然耳機頭戴墊採用馬鞍式設計分散了配戴的壓力，但是金屬材質還是帶來高達595克相當有份量的配戴感，另外使用者最需要克服的，大概是要把這麼特殊的面罩設計穿戴出門，肯定會接收到許多路人的注目禮。