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台中必比登豬腳店內用收10元小費網炸鍋 法制局這樣說

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」。圖／富狀元豬腳提供
獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」。圖／富狀元豬腳提供

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，引發熱議，有網友認為「光小費就噱爆了」。店家澄清表示，投小費沒有強制力，不投也沒關係，小費全數給員工，提升員工的服務品質。台中市法制局提醒，非不給付的小費，為消費重要資訊，業者需於交易時清楚且完整揭露。

位於台中的「富狀元豬腳」店內提供有豬腳、大腸頭、腿扣、魯肉飯、軟排、豬腳麵線等多種餐點，還有豬腳禮盒等選擇，是台中知名的豬腳餐廳，並已經連續4年獲得米其林必比登推薦。

富狀元豬腳自9月2日起在店內張貼公告「外帶收5元小費 內用收10元小費」，並在店內桌上與櫃檯擺上豬公，讓顧客自行投小費。但有網友在爆料公社中發文，指該店門口近期張貼公告收小費，「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，內用10元、外帶5元，投在櫃檯的小豬裡面，不投還不行」。

對於店家作法，網友的意見兩極。有人認為「笑死了，內用外帶收什麼小費？」、「變相漲價，小費不用開發票」。另也有一派網友認為「還好，有事先貼在門口公告了，不接受就不要去吃就好」、「寫得清清楚楚的、又沒拿刀拿槍逼你去吃」。

店家蔡姓業者說，以往在網路時常收到網友負評，稱員工服務不好，因此就效仿國外的小費文化，推動後可說是「小吃店創舉」，鼓勵客人自願投小費，但是沒有強制力，不投也沒關係，小費全數給員工，藉此讓員工的服務更好，也更有熱忱服務。針對網路評論給予尊重，目前店內生意不受影響，顧客仍絡繹不絕。

台中市法制局表示，業者是否收取小費、服務費，雖是其營業自由，但該費用若屬商品售價，非屬可選擇不給付的小費性質者，則為消費重要資訊，業者仍需於交易時清楚且完整揭露。如雙方發生消費爭議，消費者得向市府法制局提起消費爭議申訴，由市府消保單位協助爭取合理權益。

台中知名餐廳「富狀元豬腳」，在店內桌上與櫃檯擺上豬公，讓顧客自行投小費。圖／富狀元豬腳提供
台中知名餐廳「富狀元豬腳」，在店內桌上與櫃檯擺上豬公，讓顧客自行投小費。圖／富狀元豬腳提供

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