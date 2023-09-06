台中必比登豬腳店內用收10元小費網炸鍋 法制局這樣說

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，引發熱議，有網友認為「光小費就噱爆了」。店家澄清表示，投小費沒有強制力，不投也沒關係，小費全數給員工，提升員工的服務品質。台中市法制局提醒，非不給付的小費，為消費重要資訊，業者需於交易時清楚且完整揭露。

位於台中的「富狀元豬腳」店內提供有豬腳、大腸頭、腿扣、魯肉飯、軟排、豬腳麵線等多種餐點，還有豬腳禮盒等選擇，是台中知名的豬腳餐廳，並已經連續4年獲得米其林必比登推薦。

富狀元豬腳自9月2日起在店內張貼公告「外帶收5元小費 內用收10元小費」，並在店內桌上與櫃檯擺上豬公，讓顧客自行投小費。但有網友在爆料公社中發文，指該店門口近期張貼公告收小費，「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，內用10元、外帶5元，投在櫃檯的小豬裡面，不投還不行」。

對於店家作法，網友的意見兩極。有人認為「笑死了，內用外帶收什麼小費？」、「變相漲價，小費不用開發票」。另也有一派網友認為「還好，有事先貼在門口公告了，不接受就不要去吃就好」、「寫得清清楚楚的、又沒拿刀拿槍逼你去吃」。

店家蔡姓業者說，以往在網路時常收到網友負評，稱員工服務不好，因此就效仿國外的小費文化，推動後可說是「小吃店創舉」，鼓勵客人自願投小費，但是沒有強制力，不投也沒關係，小費全數給員工，藉此讓員工的服務更好，也更有熱忱服務。針對網路評論給予尊重，目前店內生意不受影響，顧客仍絡繹不絕。