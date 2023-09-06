林志玲仙氣滿滿賞珠寶 喜歡自己選、大方整套送老公！

國際知名日本珠寶品牌TASAKI Atelier系列高級訂製珠寶展，於2023年9月6日舉辦媒體發表會，特別邀請林志玲展演Waterfall系列珠寶作品，融合珍珠、鑽石及彩寶的設計美學，將大自然的生命力完美展現。

一身仙氣的白色禮服的林志玲仙氣滿滿，很喜歡珍珠的林志玲配戴的Waterfall系列項鍊，除了呈現珍珠典雅的氣質，搭配獨門櫻花金和鑽石，勾勒瀑布傾瀉而下的美景，「很有詩意」。這次展出的4大系列中她也很喜歡以火山爆發為靈感的Ore系列，充滿生命力的意象也讓她非常感動。

對於珠寶，林志玲喜歡自己選勝過老公選，可按照自己的心情去選擇。她笑說自己現在日常生活很少有機會光鮮亮麗，但說到日常穿搭珠寶，幾何的linkage系列和品牌經典的danger系列結合柔美珍珠和動物元素，剛柔並濟的設計，代表了現代的女人，既柔美又堅毅，不同風格的女性都很適合。老公平常也會配戴飾品，中性的danger系列兩人都可配戴，「今天也會帶一套回去！」

林志玲提到珍珠陪伴她度過人生的重要時刻，尤其TASAKI擁有自己的珍珠養殖場，自己結婚禮服妝點珍珠，也配戴了TASAKI的耳環。