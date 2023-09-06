全球旅遊零售通路限定！麥卡倫全新「臻彩系列」問世

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，今年9月於全球旅遊零售通路推出全新「臻彩系列（Colour Collection）」，全系列有12、15、18、21、30年共5款單一麥芽蘇格蘭威士忌，呈獻威士忌光譜的絢爛多彩，完美體現麥卡倫對「雪莉酒潤桶工藝」與「渾然天成的自然酒色」的堅持與承諾。

麥卡倫這次繼Concept No.3酒款後，再次攜手風格前衛平面設計師David Carson，他親自踏入西班牙赫雷斯地區，以自然中的絢爛色彩與當地獨特風土地貌為靈感，以其大膽的拼貼設計為臻彩系列每一年份酒款創造獨一無二的大型藝術作品，為經歷兩百年歲月的麥卡倫品牌中揉入全新視覺概念。

David Carson表示：「與麥卡倫攜手合作，彷彿與一位多年不見的老友重逢，而這位老友恰巧是一位卓越的工匠，精心琢磨其釀酒工藝，只為釀造出極致的頂級威士忌佳釀，麥卡倫所擁有的匠心獨具的工藝臻於完美，令人讚嘆。」

麥卡倫蘊含兩個世紀工藝傳承，以享譽全球的「六大標柱」——「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「最高品質的橡木桶」、「雪莉酒潤桶工藝」、「渾然天成的自然酒色」和「傳承百年的釀酒智慧」為基石 ，奠定了麥卡倫威士忌知名的特質和豐富特性。

「臻彩系列」以美國雪莉橡木桶為基底，再融入一絲歐洲橡木的細緻風味，打造出一系列風味和諧、平衡優美的威士忌，帶領著品酩者經歷12 、15 、18 、21 、 30年的時間饗宴。

12年展現出柑橘、果園水果和荳蔻的和諧風味。15年散發出香草太妃糖糖漬柳橙皮和糖薑的香氣，並融合了香草卡士達和烤桃子的滋味，伴隨著甜柑橘酥餅的口感。18年則在整體中展現出香草牛奶、柳橙和蜂巢的風味，口感宛如香草海綿蛋糕和牛奶巧克力，伴隨著柳橙和柑橘皮的香氣。

而21年威士忌以烤布蕾、糖漬柳橙和焦糖鳳梨的芬芳令人愉悅，同時融合了陳年橡木和微小荳蔻的風味。最引人注目的30年威士忌，則散發出熱帶水果的豐富香氣，結合柔滑的杏仁風味，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油香，帶來充滿深度的口感。

麥卡倫「臻彩系列」9 月起於台北桃園國際機場指定免稅店，以及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。

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