快訊

獨／產學界團隊亮相！賴清德的國家工程隊 朱敬一入列

U18世界盃／單場3轟！中華隊扣倒波多黎各 5連勝分組第1晉複賽

騙走周渝民夫妻儲蓄險保費3447萬 女業務判2年8月

全球旅遊零售通路限定！麥卡倫全新「臻彩系列」問世

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
風格前衛平面設計師David Carson，為經歷兩百年歲月的麥卡倫品牌中揉入全新視覺概念。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
風格前衛平面設計師David Carson，為經歷兩百年歲月的麥卡倫品牌中揉入全新視覺概念。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，今年9月於全球旅遊零售通路推出全新「臻彩系列（Colour Collection）」，全系列有12、15、18、21、30年共5款單一麥芽蘇格蘭威士忌，呈獻威士忌光譜的絢爛多彩，完美體現麥卡倫對「雪莉酒潤桶工藝」與「渾然天成的自然酒色」的堅持與承諾。

麥卡倫這次繼Concept No.3酒款後，再次攜手風格前衛平面設計師David Carson，他親自踏入西班牙赫雷斯地區，以自然中的絢爛色彩與當地獨特風土地貌為靈感，以其大膽的拼貼設計為臻彩系列每一年份酒款創造獨一無二的大型藝術作品，為經歷兩百年歲月的麥卡倫品牌中揉入全新視覺概念。

David Carson表示：「與麥卡倫攜手合作，彷彿與一位多年不見的老友重逢，而這位老友恰巧是一位卓越的工匠，精心琢磨其釀酒工藝，只為釀造出極致的頂級威士忌佳釀，麥卡倫所擁有的匠心獨具的工藝臻於完美，令人讚嘆。」

麥卡倫蘊含兩個世紀工藝傳承，以享譽全球的「六大標柱」——「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「最高品質的橡木桶」、「雪莉酒潤桶工藝」、「渾然天成的自然酒色」和「傳承百年的釀酒智慧」為基石 ，奠定了麥卡倫威士忌知名的特質和豐富特性。

「臻彩系列」以美國雪莉橡木桶為基底，再融入一絲歐洲橡木的細緻風味，打造出一系列風味和諧、平衡優美的威士忌，帶領著品酩者經歷12 、15 、18 、21 、 30年的時間饗宴。

12年展現出柑橘、果園水果和荳蔻的和諧風味。15年散發出香草太妃糖糖漬柳橙皮和糖薑的香氣，並融合了香草卡士達和烤桃子的滋味，伴隨著甜柑橘酥餅的口感。18年則在整體中展現出香草牛奶、柳橙和蜂巢的風味，口感宛如香草海綿蛋糕和牛奶巧克力，伴隨著柳橙和柑橘皮的香氣。

而21年威士忌以烤布蕾、糖漬柳橙和焦糖鳳梨的芬芳令人愉悅，同時融合了陳年橡木和微小荳蔻的風味。最引人注目的30年威士忌，則散發出熱帶水果的豐富香氣，結合柔滑的杏仁風味，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油香，帶來充滿深度的口感。

麥卡倫「臻彩系列」9 月起於台北桃園國際機場指定免稅店，以及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫全新「臻彩系列」9 月起於台北桃園國際機場指定免稅店，以及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫全新「臻彩系列」9 月起於台北桃園國際機場指定免稅店，以及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫全新「臻彩系列」有12、15、18、21、30年共5款單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫全新「臻彩系列」有12、15、18、21、30年共5款單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「臻彩系列」18年洋溢香草牛奶、柳橙和蜂巢的氣息。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「臻彩系列」18年洋溢香草牛奶、柳橙和蜂巢的氣息。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柑橘 設計師

延伸閱讀

史上最「威」金高！「創世者桶陳金門高粱酒」限量上市

台灣機場免稅通路獨家！格蘭利威13年熱帶蘭姆桶登場

屏東酒商欠稅逾200萬 23瓶12年威士忌遭法拍每瓶1500元買2送1

2023米其林／新科三星餐廳「態芮」拿下「服務大獎」

相關新聞

台中必比登豬腳店「內用收10元小費」！網怒：變相漲價

吃豬腳飯也要付小費？獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，被爆料公社網友發文，指出店內公告「外帶收5元小費、...

連3天送658元比薩套餐！第300間「必勝客」插旗新莊

登台37年的「必勝客」，今日（9月6日）於新莊開設在台第300間門市「新莊中原店」，提供外帶外送的服務。為慶祝新店開幕，...

adidas、New Balance小心了！Under Armour任命John Varvatos擔任創意總監

運動品牌市場佔有率又即將重新洗牌？曾一度威脅Nike銷售的Under Armour在業績年年衰退後，想到的改善方式就是邀請了高級男裝設計師John Varvatos自9月11日起，擔任品牌創意總監，期待讓產品同時兼顧時髦感與機能，重新回到消費者懷抱。

全球旅遊零售通路限定！麥卡倫全新「臻彩系列」問世

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，今年9月於全球旅遊零售通路推出全新「臻彩系列（Colour Collection）...

鐵粉單月買破5萬！DON DON DONKI南港店上線Uber Eats 「鮮選壽司」套餐限時優惠199元

DON DON DONKI南港店開幕後再掀起一波排隊潮，尤其全台首間「鮮選壽司」人潮更是絡繹不絕，想要輕鬆享受日本直送各...

2023最潮時尚科技單品！ 嘖嘖獨家全新限定款「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」正式開賣

劃越時代的音樂體驗，感受動人音色的同時，更隨時隨地享受乾淨空氣！首次進軍穿戴式產品與音響領域的 Dyson Zone 空氣清淨降噪耳機，嘖嘖獨家限定款「晴空藍 x 亮銀色款」在台最潮上市！Dyson Zone 空氣清淨降噪耳機的研發承襲Dyson三十年來在氣流、過濾及馬達技術的專業知識，以及對室內外空氣品質的深入研究，歷經 6 年精心研發終於誕生，它致力於同時解決，現代城市生活中的噪音和空氣汙染兩大環境問題，打造都市人渴望的潔淨空氣和無噪音的空間。為了讓你享受沉浸式音響體驗並呼吸潔淨空氣，配備了先進的兩段式密封過濾系統，可以去除 99%的 PM0.1 超細微粒，並通過內部感應監測器自動調節氣流，隨時隨地提供潔淨空氣。 嘖嘖限定款「全新Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機 晴空藍 x 亮銀色款」由 有.設計 團隊募資，於 9/6 在嘖嘖平台開賣，喜愛新奇科技的民眾，快把握下單限折$5,000 募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面查詢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦