史上最「威」金高！「創世者桶陳金門高粱酒」限量上市

史上最「威」金高誕生！黑松公司與金門酒廠攜手合作，跳脫傳統思維，突破框架巧取中西方代表性酒類特點，創新運用威士忌過桶手法，翻轉高粱及威士忌風味的既定想像，推出頂級工藝之作「創世者桶陳金門高粱酒」。新酒款即日起單一批次限量推出，於全台7-Eleven超商及全家便利商店皆可洽詢預購，全台各地區酒類專賣店也陸續開賣，每瓶建議售價2,280元（實際售價依各通路為準）。

黑松持續實踐「超越代理」理念，攜手金門酒廠共同追求卓越釀酒工藝，推出「創世者桶陳高粱酒」，將50度以上優質高粱活性原酒以威士忌過桶的手法，注入小批次專屬訂製的橡木桶中熟成，賦予酒體細緻的橡木桶香氣。不只酒體在瓶中依然可持續陳化，更細緻結合高粱醇厚酒香與訂製木桶的獨特香氣，並以「酒體當下最適切」的酒度裝瓶。未加焦糖染色、非冷凝過濾的桶陳高粱原酒呈現天然琥珀色，口感柔和醇順，令人著迷。除純飲外，也能以「水割法」品飲，享受隨著不同比例產生的萬千變化酒香風味。

這次特別邀請在戲劇路上深耕、同時創立品牌開創人生新局的王陽明搶先體驗，作為威士忌愛好者的他表示，光是打開酒瓶、嗅聞氣味，就能感受到柔順甜美的圓滑感，一入口喝起來、聞起來像高粱酒，尾韻卻散發威士忌的風味，完全沒有過往印象中高粱酒的燒、辣、嗆感。

在包裝方面，「創世者桶陳高粱酒」同樣別具風格，以份量感十足的厚底晶透玻璃瓶身，展現酒液的天然琥珀色澤，搭配精緻漸層刷色開窗的外盒設計，每個細節都呼應著跳脫常規的「創世者」精神。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康