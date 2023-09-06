打造時尚綠生活！遠雄廣場攜手蘆葦女力 咖啡麻布袋變身

新北市汐止遠雄廣場舉辦「環保綠生活」專案，即日起在1樓展出紙雕藝術家林文貞作品，9日舉辦再生麻布風格時鐘DIY活動，並推出雲端發票周周抽活動，呈現對地球的關懷，並希望能凝聚消費者的力量，串起環保、公益永續循環力量。

遠雄廣場表示，環保綠生活成為越來越多人關心的議題，為了號召民眾一起愛地球，鼓勵顧客參與淨零生活，減少印製紙本發票，即日起到28日推出「全民綠生活 雲端發票周周抽」活動，iFG遠雄廣場App會員綁定載具，在活動期間全館單筆滿1000元，就可憑雲端發票參加抽獎，周周抽會員點數1萬點，共將送出12萬點，每350點可折抵100元。

遠雄廣場也與公益品牌「蘆葦女力」攜手合作，將來自世界各地承載著故事的咖啡麻布豆袋，結合設計師巧思及二度就業、銀老樂齡、經濟弱勢婦女們的精湛布藝，親手製作成永續時尚的生活良品，為環境永續、婦女經濟培力提出創新行動。

遠雄廣場表示，這次合作不僅僅關於時尚綠生活，也是具公益意義的社會行動。活動內容包括一肩揹起的愛特展，即日起至10月1日在1樓展出屢獲日本多項剪紙大獎的林文貞作品，呈現對地球的關懷。

9日登場的再生麻布風格時鐘DIY活動，邀請大小朋友用再生麻布創作具個人巧思的30公分大鐘，將對環保的熱情融入其中。這個時鐘將是獨特的藝術品，提醒各界隨時關注環保。