「全家就是米家」憨兒也是帥哥潛力股！蓄鬍成熟造型迷暈女粉 網：「請問這哪位？」

不只有女大會十八變，連男性也會有驚人變化，成為不容錯過的帥哥潛力股！還記得2013年由珍妮佛安妮斯頓、傑森蘇戴西斯等人演出的「全家就是米家」電影嗎？劇中飾演大兒子的男星威爾普爾特（Will Poulter ）被大蜘蛛咬下體的場景更是成為多年梗圖，並讓全世界都記住他。不過沒想到，十年過去後Will Poulter甩開給人憨呆印象，蓄起落腮鬍，展現成熟男性魅力，讓網友看了直呼「先生，你哪位？」

繼2022年9月在美國時裝設計師協會的官方系列活動中發表第一場時裝秀後，英倫服飾品牌COS日前宣布將在九月重返紐約時裝周，並發表2023年的秋冬新品。將透過一系列的細膩工藝的新品，向品牌設計根源致敬，同時呈現出低調奢華的全新樣貌。而在服裝秀之前，COS也曝光了由攝影師Daniel Jackson操刀的形象廣告，並邀請了歌手兼製作 Kelela、創作歌手兼演員Curtis Harding、演員Will Poulter和 Havana Rose Liu，以及層和Blackpink Rosé「十指緊扣」的名模Taemin Park等人共同演繹。

英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供

形象廣告中最引人關注的絕對是曾演出電影「全家就是米家」的男星Will Poulter，一改過去的形象，不只以蓄鬍造型示人，身穿長版大衣的他還演繹了俐落風格，成熟的樣貌迷暈眾多網友，也說明了只要找到合適的穿搭前，每個人都是帥哥潛力股。這一季COS著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例，像是喇叭褲和寬鬆男裝長褲則賦予西裝休閒風格。藉由解構與重建進一步重塑經典剪裁，如腰頭外翻的低腰褲搭配短版不收邊外套；傳統上正式的細條紋以不對稱的方式垂墜，創造出現代時尚比例。整體色調以中性沉穩為主軸，熱賣多季的「Jennie雲朵包」也因季節更替呈現皮質面料，並輔以黑、咖啡配色。

英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬系列雲朵包。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬系列皮質飛行員外夾克。圖／COS提供