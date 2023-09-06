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「全家就是米家」憨兒也是帥哥潛力股！蓄鬍成熟造型迷暈女粉 網：「請問這哪位？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供
英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供

不只有女大會十八變，連男性也會有驚人變化，成為不容錯過的帥哥潛力股！還記得2013年由珍妮佛安妮斯頓、傑森蘇戴西斯等人演出的「全家就是米家」電影嗎？劇中飾演大兒子的男星威爾普爾特（Will Poulter ）被大蜘蛛咬下體的場景更是成為多年梗圖，並讓全世界都記住他。不過沒想到，十年過去後Will Poulter甩開給人憨呆印象，蓄起落腮鬍，展現成熟男性魅力，讓網友看了直呼「先生，你哪位？」

繼2022年9月在美國時裝設計師協會的官方系列活動中發表第一場時裝秀後，英倫服飾品牌COS日前宣布將在九月重返紐約時裝周，並發表2023年的秋冬新品。將透過一系列的細膩工藝的新品，向品牌設計根源致敬，同時呈現出低調奢華的全新樣貌。而在服裝秀之前，COS也曝光了由攝影師Daniel Jackson操刀的形象廣告，並邀請了歌手兼製作 Kelela、創作歌手兼演員Curtis Harding、演員Will Poulter和 Havana Rose Liu，以及層和Blackpink Rosé「十指緊扣」的名模Taemin Park等人共同演繹。

英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供
英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供

形象廣告中最引人關注的絕對是曾演出電影「全家就是米家」的男星Will Poulter，一改過去的形象，不只以蓄鬍造型示人，身穿長版大衣的他還演繹了俐落風格，成熟的樣貌迷暈眾多網友，也說明了只要找到合適的穿搭前，每個人都是帥哥潛力股。這一季COS著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例，像是喇叭褲和寬鬆男裝長褲則賦予西裝休閒風格。藉由解構與重建進一步重塑經典剪裁，如腰頭外翻的低腰褲搭配短版不收邊外套；傳統上正式的細條紋以不對稱的方式垂墜，創造出現代時尚比例。整體色調以中性沉穩為主軸，熱賣多季的「Jennie雲朵包」也因季節更替呈現皮質面料，並輔以黑、咖啡配色。

英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供
英國男星Will Poulter演繹COS秋冬形象廣告。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供
COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供
COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供
COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬系列雲朵包。圖／COS提供
COS 2023秋冬系列雲朵包。圖／COS提供

COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供
COS 2023秋冬形象廣告，著重於富有層次的搭配，藉以強調各種輪廓與比例。圖／COS提供

COS 2023秋冬系列皮質飛行員外夾克。圖／COS提供
COS 2023秋冬系列皮質飛行員外夾克。圖／COS提供

COS 2023秋冬系列長版大衣。圖／COS提供
COS 2023秋冬系列長版大衣。圖／COS提供

設計師 BLACKPINK 珍妮佛安妮斯頓

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