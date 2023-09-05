辻利茶舗「買1送1」又來了！「黃豆黑蜜流心大福」登場

來自日本的「辻利茶舗」本季以黃豆黑蜜搭配抹茶為主題，推出秋季限定的「抹茶黑蜜磅蛋糕」、「黃豆黑蜜流心大福」、「辻利黃豆黑蜜京珠拿鐵」等不同新品，同時也預告將於9月8日起限時快閃台中中友百貨，將限量推出「明星商品買1送1」的優惠。

新登場的「抹茶黑蜜磅蛋糕」，使用鹿兒島火香系抹茶「丸香」搭配黑糖蜜，再以宇治抹茶「丸倉」製成的抹茶白巧克力淋面裝飾，有著豐富清新的茶香與紮實口感，自9月8日於中友快閃率先開賣，9月14日起於官網與實體門市同步販售，每條580元。信義遠百A13店獨家推出切片，2片150元，搭配飲品現折30元。

同步登場的「黃豆黑蜜流心大福」，使用黑糖蜜與黃豆粉，並拌入鮮奶油製成黃豆黑蜜內餡，中間再藏有流心黑蜜，可帶來冰心口感，4入原價305元，優惠價269元，9月8日起於中友快閃開賣，信義遠百A13店則於9月14日開賣。線上則有「辻利冰心大福禮盒」，內含抹茶及黃豆黑蜜2款口味各4入，原價715元，優惠價679元。除此之外，還有「辻利黃豆黑蜜京珠拿鐵(（冷）」、「辻利京珠拿鐵（冷）」登場，各為165、155元。