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女星都在默默買！Moynat經典包訂製款質感細節變化豐富

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Gabrielle全新系列鑑賞會展出配搭霧面黑色金屬的Gabrielle BB Carat Calf Black Mat包款，15萬8,000元。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會展出配搭霧面黑色金屬的Gabrielle BB Carat Calf Black Mat包款，15萬8,000元。圖／MOYNAT提供

源自巴黎的高級皮件品牌Moynat，旗下經典的Gabrielle包款是為了致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane而創作，這位美好年代（Belle Époque）的法國戲劇繆斯，在當時也是品牌創辦人Pauline Moynat的好友。

此風格獨具的梯形包款，輪廓線條由Limousine旅行箱中汲取靈感，透過現代美學演繹為更為圓潤柔和的曲線，百年精湛技藝精心打造。日前品牌於台北BELLAVITA專賣店舉辦全系列新品鑑賞會，展出最新一季的特殊款設計。除了吐魯士藍、祖母綠、珊瑚玫瑰色等近期備受喜愛的色彩，上個月才剛上市的Nano小尺寸包則提供深淺粉色、紫色等討喜的甜美色系，其中紫色Nano包更特別搭配金色扣頭，展現品牌對配色的講究程度。

同樣在金屬扣頭上變化的有以霧面黑色處理金屬部件的全黑色包款，提供大、中不同尺寸與扁長的Clutch款式，流露都會中性氣息，可作為男士手拿包使用；提供訂製的藤編系列以柳條編織而成，側邊與內襯牛皮，包身扁而不厚重；帆布滾皮革邊的款式則提供黑、白兩色選擇。同時曝光的概念款還有以柔軟皮革製作的編織款，充滿夏季氣息，以及扣頭裝飾特殊金工處理的款式，也是品牌第一次在鎖扣上變化花樣。

MOYNAT日前於BELLAVITA店上舉辦Gabrielle全新系列鑑賞會元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT日前於BELLAVITA店上舉辦Gabrielle全新系列鑑賞會元。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會上，亦展出未提供訂製的特殊編織款。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會上，亦展出未提供訂製的特殊編織款。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會展出白色帆布皮革款Gabrielle BB包，14萬2,900元。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會展出白色帆布皮革款Gabrielle BB包，14萬2,900元。圖／MOYNAT提供
搭配金色金屬部件的紫色款Gabrielle Nano Carat Calfskin，89,000元。圖／MOYNAT提供
搭配金色金屬部件的紫色款Gabrielle Nano Carat Calfskin，89,000元。圖／MOYNAT提供
劉雯演繹粉紅色Gabrielle Nano包。圖／MOYNAT提供
劉雯演繹粉紅色Gabrielle Nano包。圖／MOYNAT提供
粉紅色款Gabrielle Escapade柳條編織包，22萬5,600元。圖／MOYNAT提供
粉紅色款Gabrielle Escapade柳條編織包，22萬5,600元。圖／MOYNAT提供
古力娜扎演繹桃紅色Gabrielle Nano包。圖／MOYNAT提供
古力娜扎演繹桃紅色Gabrielle Nano包。圖／MOYNAT提供
韓劇《無用的謊言》中，金所泫拎斑鳩灰色Gabrielle Clutch包。圖／MOYNAT提供
韓劇《無用的謊言》中，金所泫拎斑鳩灰色Gabrielle Clutch包。圖／MOYNAT提供
搭配霧黑色金屬部件的Gabrielle Clutch Carat Calf TU Black包，14萬6,700元。圖／MOYNAT提供
搭配霧黑色金屬部件的Gabrielle Clutch Carat Calf TU Black包，14萬6,700元。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會展出柳條編織款Gabrielle Escapade Cannelle，22萬5,600元。圖／MOYNAT提供
Gabrielle全新系列鑑賞會展出柳條編織款Gabrielle Escapade Cannelle，22萬5,600元。圖／MOYNAT提供

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