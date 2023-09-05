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女星都在默默買！Moynat經典包訂製款質感細節變化豐富
源自巴黎的高級皮件品牌Moynat，旗下經典的Gabrielle包款是為了致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane而創作，這位美好年代（Belle Époque）的法國戲劇繆斯，在當時也是品牌創辦人Pauline Moynat的好友。
此風格獨具的梯形包款，輪廓線條由Limousine旅行箱中汲取靈感，透過現代美學演繹為更為圓潤柔和的曲線，百年精湛技藝精心打造。日前品牌於台北BELLAVITA專賣店舉辦全系列新品鑑賞會，展出最新一季的特殊款設計。除了吐魯士藍、祖母綠、珊瑚玫瑰色等近期備受喜愛的色彩，上個月才剛上市的Nano小尺寸包則提供深淺粉色、紫色等討喜的甜美色系，其中紫色Nano包更特別搭配金色扣頭，展現品牌對配色的講究程度。
同樣在金屬扣頭上變化的有以霧面黑色處理金屬部件的全黑色包款，提供大、中不同尺寸與扁長的Clutch款式，流露都會中性氣息，可作為男士手拿包使用；提供訂製的藤編系列以柳條編織而成，側邊與內襯牛皮，包身扁而不厚重；帆布滾皮革邊的款式則提供黑、白兩色選擇。同時曝光的概念款還有以柔軟皮革製作的編織款，充滿夏季氣息，以及扣頭裝飾特殊金工處理的款式，也是品牌第一次在鎖扣上變化花樣。
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