台灣米入法式甜點 「珠寶盒」秋節禮盒串起東西方對話

時序接近中秋，專注於探索台灣風土結合法式甜點的珠寶盒法式點心坊（boîte à bijoux），今年精心研發使用以4款台灣米為元素的「秋禾米香禮盒」，創意結合米粉與麵粉，呈現5款台法混血點心，串起與台灣米與法式甜點的動人對話。

「秋禾米香禮盒」選用吸油率低的台灣米代表「蓬萊米」、具原住民特色且富含纖維與維他命B的「紅穀米」、帶著特殊米糠香氣並保有GABA成分的「發芽玄米」還有古代被譽為長壽米的「黑米」，特別調製出烘焙法式糕點完美比例的「米粉＋麵粉」配方，打造出「香料蓬萊米巧克力蛋糕」、「紅穀米粉柑橘蛋糕」、「發芽玄米玉兔餅乾」、「黑米柚子達可瓦茲」、「黑米玉兔餅乾」共5款點心，創造出令人驚喜的新風味。

此外，去年中秋首度推出的千層派禮盒，今年也在千呼萬喚下再度回歸。精選Isigny無鹽發酵奶油製作法式千層，有「白柚」與「鴛鴦鹹蛋黃」兩種口味；前者酸甜爽口，後者鹹甜交織，賦予法式甜點東方魂。