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肉圓、鹹酥雞、珍奶搬進五星飯店午茶！台北萬豪懷舊風

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪酒店「寶島食光台味午茶」雙人下午茶即日起登場。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店「寶島食光台味午茶」雙人下午茶即日起登場。圖／台北萬豪酒店提供

「台味」也能很國際。國際品牌酒店台北萬豪酒店Lobby Lounge即日起推出「寶島食光•台味午茶」雙人下午茶，集結全台經典小吃，包括鹹酥雞、擔擔麵、人氣名店彰化阿三肉圓、國民飲料珍珠奶茶等，還有將在地的大甲芋頭、檸檬愛玉、手工芋圓等，巧妙融合法芙娜巧克力、法國百年巧克力Cacao Barry，以及奢華貴婦茶品TWG，打造一系列復刻版甜點。

這套既懷舊又前衛的「寶島食光•台味午茶」，即起至10月底登場，每套1,880元+10%，可享用兩人份鹹食甜點與飲品；或可選擇升級版下午茶，每套2,280元+10%，另享MIT威石東酒莊白酒兩杯。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

台北萬豪酒店推出的全新台味下午茶，主廚以台灣經典小吃為靈感發想，嚴選在地食材入饌，推出8款精緻甜點與3款台式傳統小吃。復刻版甜點如許多人的共同回憶「虎皮蛋糕」，以戚風蛋糕夾入莓果醬，擠上濃醇香草香緹，風味大升級；「青蘋果黑糖糕」則是濃醇黑糖加入法國Cacao Barry巧克力及爽脆青蘋果丁，加入法國法芙娜杜絲白巧克力及鮮奶油，帶有淡淡焦糖牛奶及微微焦香的杜絲巧克力，完美融合黑糖香氣。

外型吸睛的「芋頭泡芙」，爆漿芋泥內餡來自台灣大甲芋頭，加入手工熬煮的桂花醬，搭配香酥菠蘿外皮，口感濃郁綿密。有台式馬卡龍之稱的「小牛力」，奶油霜內餡以法芙娜瓜納拉巧克力製作，三色三味、迷你討喜。另有堪稱國民點心的「檸檬愛玉」，切半檸檬造型外殼為白巧克力，填入阿里山手搓愛玉凍，佐以白巧檸檬慕絲，吸睛又充滿驚喜。

「鹹食」是此次下午茶的最大亮點，超人氣排隊名店「彰化阿三肉圓」、國民小吃「台式鹹酥雞」、「台式擔擔麵」等全進駐，在挑高九米九、自然光灑落的前衛空間中品嘗，風味更特別。相關資訊可洽：02-2175-7955。

國民點心「檸檬愛玉」。圖／台北萬豪酒店提供
國民點心「檸檬愛玉」。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店「寶島食光台味午茶」台式鹹酥雞、懷舊擔擔麵、彰化阿三肉圓一次滿足。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店「寶島食光台味午茶」台式鹹酥雞、懷舊擔擔麵、彰化阿三肉圓一次滿足。圖／台北萬豪酒店提供
懷舊的「虎皮蛋糕」。圖／台北萬豪酒店提供
懷舊的「虎皮蛋糕」。圖／台北萬豪酒店提供
爆漿「芋頭泡芙」。圖／台北萬豪酒店提供
爆漿「芋頭泡芙」。圖／台北萬豪酒店提供

巧克力 小吃 下午茶

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