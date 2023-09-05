林珍娜火辣美腿電暈全場 Ozone多巴胺穿搭逛展互吐槽

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），自9月6日起至9月10日止，在台北華山1914文化創意產業園區西二館舉辦《Extravagant Wonder》沉浸式體驗活動。近期於火爆全球的全新黑暗漫改劇《假面女郎》當中演出的韓國話題女神林珍娜（Nana）特地首度來台，並攜手新生代實力派男團Ozone及創作派女歌手Karencici，一同出席開幕活動。

林珍娜身穿一襲貼身的平口粉紅短洋裝露出逆天長腿，展現奇蹟身材比例，還手筆臉帶愛心，又甜又辣，迷倒現場所有粉絲。她表示很久沒來台北，看到以前面熟的粉絲很開心，這次受到施華洛世奇的邀請很開心，因為是女生都會想要擁有漂亮又高貴的施華洛世奇水晶飾品。這次展覽的黃、藍、綠、粉四個顏色中，她最喜歡粉紅色，可愛又漂亮，也是她今天的穿著選擇。

當紅的少男團體Ozone今天呼應施華洛世奇活動全員都穿上鮮豔令人歡愉的「多巴胺」色彩。哲言表示最推薦可以自己調整燈光的粉紅色展間；穿著黃色的文廷覺得自己今天像一顆太陽，不過其他團員一致認為他像黃色小鴨；煥均則大推藍色的展間，猶如身在水晶內繽紛燦爛的感覺，很好拍照；一身粉紅的佳辰更大力推薦大家放假的時候可以來逛逛各種有趣繽紛的設施與首飾；子翔則透露自己最喜歡的飾品其實是手表，說到團員中最需要戴手表的人？粉絲異口同聲是哲言，不過他聽到了倒是很開心，表示很期待收到子翔送的手表。

為期5天的《Extravagant Wonder》活動設計圍繞Swarovski的水晶特色，以水晶折射的七彩為發想，結合切割水晶的八角形，將品牌最具代表性的黃色、藍色、綠色和粉紅色化作四個相連而各自獨立的體驗空間，其中妝點水晶首飾、腕表、家居飾品等，打造糖果般夢境。The Yellow Passage致敬品牌的經典天鵝圖騰，從八角型光影長廊展開璀璨旅程；The Blue Box房間以特殊的折射深度效果營早猶如萬花筒的華麗世界；接著進入The Green Hall ，以精心編排的燈光搭配音樂，塑造出震撼的視聽效果。最後，The Pink Room特別設計的互動按鈕，展現水晶首飾隨光影變化的工藝技術。