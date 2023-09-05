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獨／網熱議「麥克雞塊」口感差很大 麥當勞認了！改版時間點曝光

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獨／網友熱議「麥克雞塊」口感差很大！ 麥當勞認了：7月完成改版

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞的「麥克雞塊」於今年7月完成改版，口感有所不同。記者陳睿中／攝影
麥當勞的「麥克雞塊」於今年7月完成改版，口感有所不同。記者陳睿中／攝影

麥當勞的「麥克鷄塊」不一樣了？近期有民眾表示，麥當勞的明星商品「麥克鷄塊」的外皮、肉質與過去有明顯的不同。對於「麥克鷄塊改版」一說，麥當勞也表示，依照全球產品規範，麥當勞自去年初微幅調整麥克鷄塊配方，並於今年7月完成。對於消費者而言，原本麥克鷄塊的滋味，恐怕只能留在記憶之中。

「麥克鷄塊」一直是麥當勞的人氣商品之一，但是有民眾發現，麥克鷄塊的外皮顏色變得比較深、口感較酥硬，另外肉質也與過去有所不同，變得較緊實。甚至自今年初在網路討論區，就開始有網友猜測麥當勞調整麥克鷄塊的成份，表示「覺得好像比以前乾和硬」、「像是炸物冷掉再炸一次，皮才那麼硬」、「覺得雞塊有變+1」。實際求證於麥當勞，官方表示，自去年初逐步調整麥克鷄塊的配方，於今年7月完成，並持續校準產品風味。麥當勞也表示，此調整乃是全球規範的作法，並非僅有台灣。

其實除了麥克鷄塊在近期完成改版，麥當勞在今年1月也公告「漢堡美味優化工程」，藉由全新設備、烹調程序的改變，提供產品不同的風味變化，包括牛肉、麵包、生菜、吉事片、醬汁比例皆有所調整。產品中的大麥克、雙層牛肉吉事堡、吉事堡、麥香鷄、麥香魚均有所升級。

麥當勞

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