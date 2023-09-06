2023最潮時尚科技單品！ 嘖嘖獨家全新限定款「Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機」正式開賣

劃越時代的音樂體驗，感受動人音色的同時，更隨時隨地享受乾淨空氣！首次進軍穿戴式產品與音響領域的 Dyson Zone 空氣清淨降噪耳機，嘖嘖獨家限定款「晴空藍 x 亮銀色款」在台最潮上市！Dyson Zone 空氣清淨降噪耳機的研發承襲Dyson三十年來在氣流、過濾及馬達技術的專業知識，以及對室內外空氣品質的深入研究，歷經 6 年精心研發終於誕生，它致力於同時解決，現代城市生活中的噪音和空氣汙染兩大環境問題，打造都市人渴望的潔淨空氣和無噪音的空間。為了讓你享受沉浸式音響體驗並呼吸潔淨空氣，配備了先進的兩段式密封過濾系統，可以去除 99%的 PM0.1 超細微粒，並通過內部感應監測器自動調節氣流，隨時隨地提供潔淨空氣。

嘖嘖限定款「全新Dyson Zone™空氣清淨降噪耳機 晴空藍 x 亮銀色款」由 有.設計 團隊募資，於 9/6 在嘖嘖平台開賣，喜愛新奇科技的民眾，快把握下單限折$5,000 募資優惠，詳細商品資訊請見 嘖嘖頁面 查詢。

圖/有你共創提供

Dyson Zone 採用至今最小的馬達，放置首款可穿戴設備的耳罩中，通過無接觸式面罩提供淨化過的空氣，引導至您的口鼻，並利用靜電濾網捕捉99%小至0.1微米的微粒污染。加上另一層富鉀碳濾網可以捕捉城市中最常見的有害氣體，例如二氧化氮、二氧化硫、臭氧，最重要的還能有效減少都市中二手煙和人體異味，透過幾何形狀設計的濾網，配戴時更能降低外部的壓力。

不僅如此，為高傳真音質設計，Dyson Zone 搭載了40mm釹磁揚聲器驅動器，提供強勁的低音效果，精準調製，產生還原率極高的聲音。同時它支援主動式降噪功能，搭載8個主動降噪麥克風，在純音訊模式下，可以阻擋高達40dB的噪音，特殊角度的大耳墊，緊緊包裹您的耳部，讓您沉浸在音樂的世界中，無時無刻聲臨其境。