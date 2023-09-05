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無修圖長腿超逆天！「假面女郎」林珍娜一身粉紅辣登台
奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），自9月6日起至9月10日止，在台北華山1914文化創意產業園區西二館舉辦《Extravagant Wonder》沉浸式體驗活動。近期於火爆全球的全新黑暗漫改劇《假面女郎》當中演出的韓國話題女神林珍娜（Nana）特地首度來台，並攜手新生代實力派男團Ozone及創作派女歌手Karencici，一同出席開幕活動。
Nana身穿一襲貼身的平口粉紅短洋裝露出逆天長腿，她表示很久沒來台北，看到以前面熟的粉絲很開心，這次受到施華洛世奇的邀請，她說是女生都會想要擁有漂亮又高貴的施華洛世奇水晶飾品，這次展覽的黃、藍、綠、粉四個顏色中，她最喜歡粉紅色，可愛又漂亮，也是她今天的穿著選擇。
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