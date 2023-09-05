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飛大阪千萬不要去！@cosme OSAKA開幕 絕對會買到剁手

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供

隨著國境解放，台灣人最愛去的國家，當然就是日本啦！而現在要飛往大阪的人，又有全新景點可以逛囉，被稱為美妝聖堂的「@cosme OSAKA」，集結最多最強的品牌組合，沒有心理準備，千萬不要去，不然真的可能會買到剁手啦！

位於大阪梅田LUCUA 3樓的「@cosme OSAKA」，9月正式開幕，號稱是關西最大的美妝品精選店之一，占地約270坪，有進駐500個品牌，與超過12,000種商品。

在@cosme OSAKA中，會一次展示出在@cosme OSAKA暢銷的產品，直接看出當地的流行趨勢；陳列牆上，則是集結近幾年的美妝大賞得賞產品，日本網友大推的美妝品在這裡。

另外還設置有NEXT TREND區，展出搶先販售、限量版、日本尚未上市等未來有可能引發熱議的潛力爆紅品；開幕活動上，包括有蘭蔻、CHANEL的快閃活動，享受免費的蘭蔻頂級膚質檢測、CHANEL的新品香氛體驗吧。

另外下載@cosme APP即可領取自己想要體驗的試用品，19個品牌都可以進行挑選，一整個也太棒啦！

位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供
位於大阪的@cosme OSAKA全新開幕，集結超過500個品牌。圖／@cosme提供

美妝 日本 品牌 大阪

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