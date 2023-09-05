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胡宇威升格人夫帥氣現身 坦言婚後對這件事「不太習慣」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
胡宇威今日出席代言J.Lindeberg活動，以帥氣復古正裝造型現身，還大方提及了在美國登記結婚的細節。記者曾智緯／攝影
胡宇威今日出席代言J.Lindeberg活動，以帥氣復古正裝造型現身，還大方提及了在美國登記結婚的細節。記者曾智緯／攝影

陳庭妮未婚夫升格為「丈夫」的胡宇威今日出席代言J.Lindeberg活動，以帥氣復古正裝造型現身，還大方提及了在美國登記結婚的細節，言談中總是帶著幸福微笑以及滿滿粉紅泡泡的眼神，更數度提及覺得陳庭妮「認真的樣子很美」，閃瞎眾人。

與陳庭妮愛情長跑多年的胡宇威，去年宣布訂婚後，就被眾人追著問婚禮進度。日前胡宇威參加實境秀節目「我們這一攤」記者會時，就意外自招7月就在家人與好友的見證下於美國完成登記。而今日出席自己擔任形象大使的J.Lindeberg活動時，不免還是被問「婚禮何時舉行？」胡宇威則是笑說「不能告訴你們」，理由是還在尋覓合適場地，期待有一場浪漫的戶外婚禮。不過胡宇威則是大方分享了在美國登記結婚的細節，他表示有不少人也要結婚，所以需要排隊抽號碼牌，隨著燈號牌越來越接近時，反而有些緊張跟興奮。還笑著說「她很認真在聽牧師講英文，我看著她的眼睛很美，講到可以親吻的時候，她喊Yeah抱著我，從此以後是夫妻了，這是一個很大的轉變」。

在完成登記手續後，胡宇威與身穿白色小洋裝的陳庭妮與也大方地在家人與好友前接吻，並辦公室外的街道上拍可愛的照片，因此被問何時會公開類婚紗照？胡宇威則先賣關子說「敬請期待」，讓粉絲更想早日看到這對高顏值夫妻檔的美照。而被問到成為人夫後，是否有什麼不同時，胡宇威則覺得很習慣彼此的存在，所以突然被叫老公或老婆時「不太習慣」。而在J.Lindeberg活動時，胡宇威在聊到「老婆」陳庭妮時，也一時嘴軟，還表示「好像是第一次這樣公開叫她」。

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