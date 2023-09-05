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英國工藝強強聯手「Paul Smith X Mulberry」驚喜聯名包款上市

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Paul Smith與Mulberry於今年2023秋冬聯手推出10件聯名包款。圖／Paul Smith提供
Paul Smith與Mulberry於今年2023秋冬聯手推出10件聯名包款。圖／Paul Smith提供

聯名設計總是能帶來驚喜，當擅長色彩條紋的Paul Smith遇上以皮件工藝著稱的Mulberry，這兩者同樣誕生成立於20世紀70年代的英國品牌，強強聯手於今年2023秋冬聯手推出10件聯名包款，透過該膠囊系列將兩個象徵英倫風格與精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，承襲Paul Smith對於條紋和色彩的熱情，同時注入Mulberry標誌性的Antony經典包袋之中，體現兩個品牌源自英國工藝製造的優良基因。

該系列於今年2月於巴黎舉行的Paul Smith 2023秋冬男裝秀上首度亮相，現在終於可以買到本尊。以Mulberry永恆的Antony風格為起點，重新演繹三款不同尺寸的經典Antony包款，以及特別為該合作打造的Antony手機包以及Antony托特袋兩款全新包袋輪廓。Antony最初是Mulberry為男士日常包袋推出的系列作品，具有標誌性的郵差鎖扣和優雅實用的輪廓外觀，至今已成為品牌最具辨識度的招牌款式之一，百搭的中性風格男女皆宜，呼應Paul Smith不受拘束的設計精神。

膠囊系列串聯兩個品牌截然不同的故事，運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，闡述了Paul Smith彩色條紋背後的歷史意義和品牌象徵，同時又忠於Mulberry品牌標誌性元素。

選用經典的黑色荔枝紋牛皮，搭配彩色條紋織背帶，並裝飾米色車線和棕色磨邊，詮釋著低調優雅的系列包款。另外，運用光滑的柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接主題，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，接著將皮革進行壓花製成，呈現細膩又充滿活力的吸睛包款。

該合作企畫以英國工藝和傳統為核心價值，傳達兩個品牌對於永續發展的信念，實踐Mulberry「Made to Last」的精神和Paul Smith「Path to Sustainability」的永恆宣言。聯名膠囊系列中的每一件單品皆在英國Mulberry位於薩默塞特的碳中和工廠生產製造，品牌一半以上的產品仍然堅持在此生產。全系列合作包款採用碳中性皮革製成，這是自2022年以來Mulberry對於品牌所有包袋生產的堅持，並獲得皮革工作組織的最高黃金標準認證。

Paul Smith X Mulberry限定膠囊系列訂全球同步上市，台灣銷售據點包括：台北微風信義2F、台北SOGO復興館3F、台中新光三越3F、高雄漢神百貨4F。

Paul Smith X Mulberry Antony Tote，60,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Antony Tote，60,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Antony Phone Pouch，27,800元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Antony Phone Pouch，27,800元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Antony，45,300元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Antony，45,300元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Mini Antony，25,300元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith X Mulberry Mini Antony，25,300元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith與Mulberry聯名膠囊系列，該合作企畫以英國工藝和傳統為核心價值。圖／Paul Smith提供
Paul Smith與Mulberry聯名膠囊系列，該合作企畫以英國工藝和傳統為核心價值。圖／Paul Smith提供

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