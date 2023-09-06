「未來少女 X beanfun!熱力應援站」9月4日– 9月17日快閃三創生活園區

選秀女團節目《未來少女》「熱力應援站」限時開張，橘子集團旗下 beanfun! 9/4 起至 9/17 在三創生活園區1F市民藝文廣場，打造少女元素滿點的「未來少女 X beanfun! 熱力應援站」，號召迷弟迷妹把握夏季尾巴朝聖一波！應援站設有《未來少女》人形立牌、打卡應援必備少女手牌、獨家少女邊框拍貼機，滿足粉絲與偶像同框心願；還能從未來少女抽卡機列印出你Pick的女團造型收藏卡珍藏，而多組人氣《未來少女》參賽女團也將於週末輪番上陣舉辦鐵粉專屬簽名見面會，與粉絲近距離互動，大方放送寵粉福利！

未來少女 X beanfun! 熱力應援站期間限定 14 天！現場設置等身人形立牌，邀請粉絲踩點打卡 SHOW 支持！ 圖 / beanfun! 提供

線上應援 線下追星 「未來少女 X beanfun! 熱力應援站」逛店攻略大公開

beanfun! 整合粉絲社群洞察與橘子 IP 虛實內容應用實力，以「一起 SHOW」功能作為節目指定唯一官方應援平台，也推出未來少女 Fancard、數位收藏卡與漫畫等數位週邊，現更開張「未來少女 X beanfun! 熱力應援站」，打造線上線下沉浸式追星體驗，限時14天邀請少女粉們來踩點：

未來少女人形立牌、萌度滿分手拿牌 少女元素直接點滿

應援站外觀自節目視覺延伸出粉紫色設計，粉嫩少女色系秒殺粉絲手機記憶體。一入場的展示台擺放於未來少女Fancard卡友專屬集氣應援活動中勝出的人氣女團–「緋紅魅影 CRIMZON」和「幻藍小熊 GENBLUE」人形立牌輪週釋出，一圓粉絲與本命成員的合影心願，而店面左右兩側的LED螢幕全天候輪播節目片段重溫精采瞬間，還有首波數位收藏卡銷售冠軍「緋紅魅影 CRIMZON」的專屬應援廣告大公開，粉絲們一起來拍認證照吧！應援站內的打卡牆擺滿應援文字、emoji手拿牌，以及beanfun! 旗下「創作者神隊友」計畫的創作者們為參賽女團特別設計的超萌手舉牌，讓粉絲隨手一拍都能捕捉滿滿的少女元素。

粉絲可至 beanfun! 為喜愛的少女線上應援，人氣最高的少女MVP即可登熱力應援站現場的大型電子看板。此外，現場體驗刮刮樂小遊戲，完成即可獲得未來少女週邊精美小禮。 圖 / beanfun! 提供

beanfun! 熱力應援站現場設置未來少女應援打卡牆，號召粉絲拍照、打卡「SHOW」出你的追星魂。 圖 / beanfun! 提供

偶像拍貼同框、珍藏本命小卡 粉絲福利一次滿足

寵粉福利再 +1！熱力應援站活動期間，凡於 beanfun! App 單筆購買 2 張未來少女數位收藏卡、首購 Fancard 或購買 Fancard 禮物卡，即可獲得「代幣兌換券」乙張，可現場兌換「未來少女拍貼機」、「未來少女抽卡機」體驗代幣乙枚。「未來少女拍貼機」共有8款獨家相框，包含7款未來少女團體外框，以及1款未來少女漫畫版外框，與你Pick的女團一起擺出可愛姿勢拍照紀念；而「未來少女抽卡機」則有6+1團未來少女個人造型卡片，粉絲一定要收藏。

應援站更設有「投球應援區」，擁有beanfun!帳號的粉絲只要與工作人員領取應援小球，就能支持你最愛的未來少女女團！beanfun!將從獲球數最多的女團應援箱中抽出幸運粉絲，贈送「閃耀未來 見證偶像初誕臨 未來少女近距離粉絲見面會」席次，實現粉絲與偶像零距離接觸偶像的渴望。

未來少女限定拍照框的韓式拍貼機，讓粉絲獨家享有少女同款拍照氛圍。 圖 / beanfun! 提供

beanfun! 貼心安排未來少女抽卡機，讓粉絲簡單幾步驟就能列印收藏未來少女實體收藏卡。 圖 / beanfun! 提供

週末限定快閃見面會粉絲必衝 獨家少女週邊禮等你拿

熱力應援站營業期間，beanfun!也於每週六、日舉辦《未來少女》鐵粉專屬簽名見面會，指定時間還有加碼水晶寶箱限量開搶，現場掃描 QR Code 即可獲得驚喜小禮，盛邀粉絲前來同樂。此外，凡完成任一指定任務，例如：現場掃描 QR Code 下載 beanfun!，輸入指定新戶邀請碼「SUPERHOT」並完成註冊；掃描指定QR Code到 beanfun! 未來少女 SHOW 主題，為喜愛的女團按讚、留言、分享；或在熱力應援站拍照打卡上傳至個人 Instagram 並@beanfun! 等，即可獲得線上抽獎機會，將未來少女週邊抱回家！

參與活動獲得指定序號及QR Code，就能現場兌換未來少女數位收藏卡、未來少女Fancard及相關週邊商品好禮拿不完！ 圖 / beanfun! 提供

【未來少女 X beanfun! 熱力應援站】

活動期間：2023/9/4（一）～ 2023/9/17（日）

營業時間：週日至週四 11:00 – 21:30；週五至週六 11:00 – 22:00

活動地點：三創生活園區 1F – 市民藝文廣場（台北市中正區市民大道三段2號）

入場規範：現場抽取號碼牌，並按官方入場梯次免費進場；若持有未來少女Fancard或代幣兌換券則可快速通關。

未來少女Fancard鐵粉專屬見面會場次：

9/09 (六) 17:00 緋紅魅影、18:00 幻藍小熊 9/10 (日) 16:00 黑曜精靈、17:00 薄荷水晶 9/16 (六) 16:00 紫月光、17:00 日光之橙 9/17 (日) 16:00 幽靈水晶（蔡菜、芝婷、品瑄、子秦、昀靚、書蘊、伊品）

【《未來少女 NEXT GIRLZ》資訊】

未來少女 x beanfun!活動官網

fun市集未來少女旗艦店