歡慶迪士尼100週年 vacanza與迪士尼動畫展聯手推限量優惠

迪士尼100週年系限定門市窗貼。圖／vacanza提供

深受台灣女性喜愛的台灣原創飾品品牌 vacanza 為歡慶華特迪士尼工作室成立100週年，特別推出了「 迪士尼100週年系列商品 」，多樣化的款式與別出心裁的設計，一上架即引發粉絲瘋搶，更聯手《迪士尼動畫展》合作限定活動，9/5（二）起凡在vacanza 雙北16間門市 購買迪士尼商品，即可獲得《迪士尼動畫展》優惠券一張，限量發放，千萬別錯過！

在台灣市占率位居第一、店舖遍佈全台各大商圈、百貨的台灣飾品品牌vacanza，取義大利文「假期」一詞的意涵，希望在日常生活中帶給消費者美好單純的心情，每每戴上喜愛飾品時，即可翻開心目中美好浪漫到假期篇章。為慶祝迪士尼百歲生日，精心打造的100週年限定款，從爆款商品祈願手鍊到輕奢款項鍊、戒指與耳環，讓每一位迪士尼粉絲都能挑選到最喜愛的商品，美夢成真！

祈願系列迪士尼官方授權純銀手鍊。圖／vacanza提供

席捲小紅書與Instagram的人氣商品「 祈願系列小紅繩手鍊 」，本次特別以17款迪士尼經典角色進行設計，繽紛的蠟繩色彩靈感源自角色形象，更由台灣職人手工編織，精緻耐用不褪色。金屬部分採用925純銀低敏材質，還有迪士尼100週年設計限定尾片，充滿細節的可愛配飾是每日穿搭首選！

V Class®迪士尼公主系列。圖／vacanza提供

為實現每位女孩的願望，vacanza選用五位人氣迪士尼公主的象徵元素，融合品牌經典輕珠寶系列「V Class®」簡約、細緻、優雅的微奢輕珠寶設計理念，推出「 V Class®迪士尼公主系列 」，多款可鹹可甜的項鍊及戒指，鑲上硬度僅次於鑽石的5A鋯石，賦予穿戴者專屬的微奢氣質感！