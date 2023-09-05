歡慶迪士尼100週年 vacanza與迪士尼動畫展聯手推限量優惠
深受台灣女性喜愛的台灣原創飾品品牌 vacanza 為歡慶華特迪士尼工作室成立100週年，特別推出了「 迪士尼100週年系列商品 」，多樣化的款式與別出心裁的設計，一上架即引發粉絲瘋搶，更聯手《迪士尼動畫展》合作限定活動，9/5（二）起凡在vacanza 雙北16間門市 購買迪士尼商品，即可獲得《迪士尼動畫展》優惠券一張，限量發放，千萬別錯過！
在台灣市占率位居第一、店舖遍佈全台各大商圈、百貨的台灣飾品品牌vacanza，取義大利文「假期」一詞的意涵，希望在日常生活中帶給消費者美好單純的心情，每每戴上喜愛飾品時，即可翻開心目中美好浪漫到假期篇章。為慶祝迪士尼百歲生日，精心打造的100週年限定款，從爆款商品祈願手鍊到輕奢款項鍊、戒指與耳環，讓每一位迪士尼粉絲都能挑選到最喜愛的商品，美夢成真！
席捲小紅書與Instagram的人氣商品「 祈願系列小紅繩手鍊」，本次特別以17款迪士尼經典角色進行設計，繽紛的蠟繩色彩靈感源自角色形象，更由台灣職人手工編織，精緻耐用不褪色。金屬部分採用925純銀低敏材質，還有迪士尼100週年設計限定尾片，充滿細節的可愛配飾是每日穿搭首選！
為實現每位女孩的願望，vacanza選用五位人氣迪士尼公主的象徵元素，融合品牌經典輕珠寶系列「V Class®」簡約、細緻、優雅的微奢輕珠寶設計理念，推出「 V Class®迪士尼公主系列」，多款可鹹可甜的項鍊及戒指，鑲上硬度僅次於鑽石的5A鋯石，賦予穿戴者專屬的微奢氣質感！
vacanza也邀請粉絲戴上迪士尼飾品，前往《迪士尼動畫展》歡度百年慶典！9/5（二）起，凡在vacanza台北、新北市門市選購1件以上迪士尼商品，即可獲得《迪士尼動畫展》優惠券一張，憑券至展覽現場票亭購票即可享360元購票折扣（原價420元）！門市優惠券數量有限，發完為止，詳情請見活動 官方網站！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言