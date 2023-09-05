被索隆、香吉士迷暈！Netflix真人版《航海王》最夯角色揭曉 網讚爆：沒崩壞

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文／蔡瓅萱

日本人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）於近期推出Netflix真人版影集，一上線一刻引發話題，其中大家最關的便是劇中角色的還原度，除了主角魯夫之外，主要角色群中的索隆、娜美、香吉士、喬巴等人也備受關注，在該劇開播後網路上馬上出現許多相關討論。

《航海王》真人版引發話題！這些角色是網友矚目焦點

《航海王》真人版影集於8月31日在Netflix上線，這部由尾田榮一郎創作的超人氣動漫作品傳出改編真人版的消息後，立刻引起粉絲關注，先前釋出劇照及預告時也帶起一波討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「《航海王》真人版」近一年的總聲量為26,556筆，明顯的討論高峰分別為視覺圖公開、前導預告釋出、正式預告釋出、影集開播等4個時間點。

▲「《航海王》（ONE PIECE）」近一年聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從《航海王》真人版影集近一年的探索概念中可以看見，影集中網路討論最頻繁的角色分別為索隆（新田真劍佑 飾）、香吉士（塔茲斯凱拉 Taz Skylar 飾）以及魯夫（伊納基戈多伊 Iñaki Godoy 飾）。除了主角魯夫及飾演該角色的墨西哥演員戈多伊受到矚目外，在影集開播後，索隆和香吉士這兩個角色更是因為帥氣的外型引發話題。

▲「《航海王》（ONE PIECE）」近一年探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

真人版兩大顏值擔當！索隆、香吉士迷倒一票網友

真人版影集索隆一角由美籍日裔男星新田真劍佑飾演，過去也曾出演過《東京喰種》、《花牌情緣》、《神劍闖江湖 最終章》等動漫真人化作品。身為《航海王》五位主演中唯一的亞裔演員，新田真劍佑在開播後被譽為真人版索隆的最佳人選，稜角分明的帥氣臉龐再加上精實的倒三角身材，在影集開播後迷到一票網友，「索隆超帥」、「索隆很可以」、「新田真劍佑演技詮釋得太到位了」、「索隆真的顏值爆炸」。

▲由新田真劍佑飾演的索隆，帥氣的長相和精實的身材被網友們認為是完美還原。

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除了索隆外，飾演香吉士的英國演員塔茲斯凱拉（Taz Skylar）也因為英俊的外表受到網友關注，紳士形象引發話題，和索隆並稱《航海王》真人版兩大顏值擔當。過去動漫改編的真人版作品總是會在選角、造型上受到原作粉絲批評，往往都被戲稱為「慘遭真人化」。不過這次的《航海王》真人版，意外在選角方面得到許多好評，是難得「沒有崩壞」的動漫真人版作品。

▲真人版香吉士由英國演員塔茲斯凱拉（Taz Skylar）飾演。

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不過還是有網友點出一些美中不足的地方，例如有人認為真人版的娜美在身材和造型方面不夠還原動漫中的形象。此外，娜美的「義姐」虹子一角，在原作中是皮膚白皙的藍髮女子，然而在真人版中找來非裔演員飾演該角色，被許多粉絲質疑沒有忠於原著。

▲真人版娜美由美國女星艾蜜莉路德（Emily Rudd）飾演，但部分網友認為身材和造型不夠還原。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月04日至2023年09月03日。

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