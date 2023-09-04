當代群星會！KENZO、BOSS秋冬形象大牌盡出竟還有彩蛋

KENZO與BOSS的2023年秋冬形象，不約而同都透過多位不同領域名人的詮釋，以社群的概念刻畫品牌豐沛多元的當代面貌。

特地於京都大阪拍攝的KENZO秋冬形象，將品牌社群文化與藝術總監Nigo個人成長中所形成對日本文化的理解互相結合，透過日本知名攝影師北島敬三（Keizo Kitajima）和知名導演Frank Lebon的鏡頭，多角度展現品牌跨越東西方的文化交融特點。除了KENZO全球品牌大使、SEVENTEEN的VERNON的演繹，還有Nigo本人穿Dazzle系列條紋團套裝在京都的涉成園下棋客串的畫面 — Dazzle的條紋設計圖案靈感來自KENZO品牌創始人高田賢三20世紀80年代的作品，影片配樂也採用了成田忍作曲、吉田美奈子填詞、Urban Dance於1985年首發的歌曲《Dreamer》為背景音樂，完美演繹復古時代氛圍。