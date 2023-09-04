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當代群星會！KENZO、BOSS秋冬形象大牌盡出竟還有彩蛋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
KENZO全球品牌大使Vernon演繹2023秋冬系列形象廣告。圖／KENZO提供
KENZO全球品牌大使Vernon演繹2023秋冬系列形象廣告。圖／KENZO提供

KENZO與BOSS的2023年秋冬形象，不約而同都透過多位不同領域名人的詮釋，以社群的概念刻畫品牌豐沛多元的當代面貌。

特地於京都大阪拍攝的KENZO秋冬形象，將品牌社群文化與藝術總監Nigo個人成長中所形成對日本文化的理解互相結合，透過日本知名攝影師北島敬三（Keizo Kitajima）和知名導演Frank Lebon的鏡頭，多角度展現品牌跨越東西方的文化交融特點。除了KENZO全球品牌大使、SEVENTEEN的VERNON的演繹，還有Nigo本人穿Dazzle系列條紋團套裝在京都的涉成園下棋客串的畫面 — Dazzle的條紋設計圖案靈感來自KENZO品牌創始人高田賢三20世紀80年代的作品，影片配樂也採用了成田忍作曲、吉田美奈子填詞、Urban Dance於1985年首發的歌曲《Dreamer》為背景音樂，完美演繹復古時代氛圍。

由攝影師Mikael Jansson掌鏡，Trey Laird及其公司Team Laird主導創意的BOSS 2023秋冬系列廣告，延續BOSS自2022年推出 #BeYourOwnBOSS自我主宰的核心理念，以激勵人心的概念深入探悉成功者的人生體驗，向人們傳達所有勇氣、痛苦與經驗教訓都是成為BOSS的必經之路。此次除了黑珍珠娜歐蜜（Naomi Campbell）、拉丁天王Maluma、李敏鎬、超模Gigi Hadid等人，還新加入美式足球明星四分衛Patrick Mahomes和英國女演員Suki Waterhouse。形象影片搭配傳奇饒舌歌手Tupac Shakur（2pac）熱門單曲《Changes》為背景音樂，喚起人們的歸屬感。

KENZO2023秋冬系列形象廣告幕後側拍。圖／KENZO提供
KENZO2023秋冬系列形象廣告幕後側拍。圖／KENZO提供
李敏鎬演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
李敏鎬演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
Naomi Campbell演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
Naomi Campbell演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
KENZO2023秋冬系列形象廣告幕後側拍。圖／KENZO提供
KENZO2023秋冬系列形象廣告幕後側拍。圖／KENZO提供
KENZO2023秋冬系列形象廣告幕後側拍。圖／KENZO提供
KENZO2023秋冬系列形象廣告幕後側拍。圖／KENZO提供
Suki Waterhouse演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供
Suki Waterhouse演繹BOSS 2023秋冬系列廣告。圖／BOSS提供

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