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當代群星會！KENZO、BOSS秋冬形象大牌盡出竟還有彩蛋
KENZO與BOSS的2023年秋冬形象，不約而同都透過多位不同領域名人的詮釋，以社群的概念刻畫品牌豐沛多元的當代面貌。
特地於京都大阪拍攝的KENZO秋冬形象，將品牌社群文化與藝術總監Nigo個人成長中所形成對日本文化的理解互相結合，透過日本知名攝影師北島敬三（Keizo Kitajima）和知名導演Frank Lebon的鏡頭，多角度展現品牌跨越東西方的文化交融特點。除了KENZO全球品牌大使、SEVENTEEN的VERNON的演繹，還有Nigo本人穿Dazzle系列條紋團套裝在京都的涉成園下棋客串的畫面 — Dazzle的條紋設計圖案靈感來自KENZO品牌創始人高田賢三20世紀80年代的作品，影片配樂也採用了成田忍作曲、吉田美奈子填詞、Urban Dance於1985年首發的歌曲《Dreamer》為背景音樂，完美演繹復古時代氛圍。
由攝影師Mikael Jansson掌鏡，Trey Laird及其公司Team Laird主導創意的BOSS 2023秋冬系列廣告，延續BOSS自2022年推出 #BeYourOwnBOSS自我主宰的核心理念，以激勵人心的概念深入探悉成功者的人生體驗，向人們傳達所有勇氣、痛苦與經驗教訓都是成為BOSS的必經之路。此次除了黑珍珠娜歐蜜（Naomi Campbell）、拉丁天王Maluma、李敏鎬、超模Gigi Hadid等人，還新加入美式足球明星四分衛Patrick Mahomes和英國女演員Suki Waterhouse。形象影片搭配傳奇饒舌歌手Tupac Shakur（2pac）熱門單曲《Changes》為背景音樂，喚起人們的歸屬感。
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