同時圈粉凱特布蘭琪和HYEIN的包！LV GO-14大解密

要說最能代表路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的女包，GO-14系列無疑是許多人心目中的答案。從品味出眾的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、到當紅韓流女子天團NewJeans成員HYEIN，都被這款獨特的經典設計圈粉，GO-14甚至跟著艾瑪史東（Emma Stone）一起入鏡本季秋冬形象廣告！

GO-14為當今路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière甫加入路易威登時所設計的第一款包，GO-14的名稱是Ghesquière October 2014的縮寫，源自於這款包第一次亮相Nicolas Ghesquière的LV大秀的時間點；將近10年之後，GO-14系列換上獨一無二的菱格紋（Malletage）全新回歸。

全新的GO-14所採用的菱格紋是路易威登最具歷史意義行李箱工藝的精神象徵之一，也是行李箱內側襯墊精美的交叉絎縫圖案，而Galon織帶飾邊看似雖然是一道簡單的工藝，但卻能夠確保無論旅途有多顛簸，都能將物品牢牢固定。Nicolas Ghesquière將品牌獨有的經典元素重新演繹成當代女性隨身攜帶的絎縫小羊皮包，以富有彈性且柔軟的菱格紋絎縫搭配覆蓋縫法（overstitching），凸顯設計的曲線與飽滿厚度。新作包款推出多種顏色與材質，包括最簡單的黑色與白色以及呈現細微差異的淺焦糖色，落落大方又性感迷人。