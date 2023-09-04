同時圈粉凱特布蘭琪和HYEIN的包！LV GO-14大解密
要說最能代表路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的女包，GO-14系列無疑是許多人心目中的答案。從品味出眾的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、到當紅韓流女子天團NewJeans成員HYEIN，都被這款獨特的經典設計圈粉，GO-14甚至跟著艾瑪史東（Emma Stone）一起入鏡本季秋冬形象廣告！
GO-14為當今路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière甫加入路易威登時所設計的第一款包，GO-14的名稱是Ghesquière October 2014的縮寫，源自於這款包第一次亮相Nicolas Ghesquière的LV大秀的時間點；將近10年之後，GO-14系列換上獨一無二的菱格紋（Malletage）全新回歸。
全新的GO-14所採用的菱格紋是路易威登最具歷史意義行李箱工藝的精神象徵之一，也是行李箱內側襯墊精美的交叉絎縫圖案，而Galon織帶飾邊看似雖然是一道簡單的工藝，但卻能夠確保無論旅途有多顛簸，都能將物品牢牢固定。Nicolas Ghesquière將品牌獨有的經典元素重新演繹成當代女性隨身攜帶的絎縫小羊皮包，以富有彈性且柔軟的菱格紋絎縫搭配覆蓋縫法（overstitching），凸顯設計的曲線與飽滿厚度。新作包款推出多種顏色與材質，包括最簡單的黑色與白色以及呈現細微差異的淺焦糖色，落落大方又性感迷人。
2023全新登場的GO-14系列為多用途包款，可隨心情選擇不同的揹法：除了皮革提把，系列包款富有全新的首飾風格鍊條，可肩背或斜背；包身上裝飾有如兩個精緻逗號裝飾的全新C字扣件，可調整鍊條，便於掛在手上或手提。包款目前提供三種不同尺寸選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言