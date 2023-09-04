快訊

節氣白露將至！ 這「四生肖」財氣滾滾、運勢如虹

王義川4點推論柯文哲妹將接竹市副市長 竹市府晚間發聲了

同時圈粉凱特布蘭琪和HYEIN的包！LV GO-14大解密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FW23秋冬女裝形象廣告中，艾瑪史東演繹黑色GO-14包。圖／路易威登提供
FW23秋冬女裝形象廣告中，艾瑪史東演繹黑色GO-14包。圖／路易威登提供

要說最能代表路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的女包，GO-14系列無疑是許多人心目中的答案。從品味出眾的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、到當紅韓流女子天團NewJeans成員HYEIN，都被這款獨特的經典設計圈粉，GO-14甚至跟著艾瑪史東（Emma Stone）一起入鏡本季秋冬形象廣告！

GO-14為當今路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière甫加入路易威登時所設計的第一款包，GO-14的名稱是Ghesquière October 2014的縮寫，源自於這款包第一次亮相Nicolas Ghesquière的LV大秀的時間點；將近10年之後，GO-14系列換上獨一無二的菱格紋（Malletage）全新回歸。

全新的GO-14所採用的菱格紋是路易威登最具歷史意義行李箱工藝的精神象徵之一，也是行李箱內側襯墊精美的交叉絎縫圖案，而Galon織帶飾邊看似雖然是一道簡單的工藝，但卻能夠確保無論旅途有多顛簸，都能將物品牢牢固定。Nicolas Ghesquière將品牌獨有的經典元素重新演繹成當代女性隨身攜帶的絎縫小羊皮包，以富有彈性且柔軟的菱格紋絎縫搭配覆蓋縫法（overstitching），凸顯設計的曲線與飽滿厚度。新作包款推出多種顏色與材質，包括最簡單的黑色與白色以及呈現細微差異的淺焦糖色，落落大方又性感迷人。

2023全新登場的GO-14系列為多用途包款，可隨心情選擇不同的揹法：除了皮革提把，系列包款富有全新的首飾風格鍊條，可肩背或斜背；包身上裝飾有如兩個精緻逗號裝飾的全新C字扣件，可調整鍊條，便於掛在手上或手提。包款目前提供三種不同尺寸選擇。

路易威登米色GO-14包，GM尺寸，22萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登米色GO-14包，GM尺寸，22萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登海軍藍色GO-14包，14萬元。圖／路易威登提供
路易威登海軍藍色GO-14包，14萬元。圖／路易威登提供
華莎（HWASA）演繹GO-14包。圖／路易威登提供
華莎（HWASA）演繹GO-14包。圖／路易威登提供
路易威登白色GO-14包，MICRO尺寸，14萬元。圖／路易威登提供
路易威登白色GO-14包，MICRO尺寸，14萬元。圖／路易威登提供
菱格紋是路易威登最具歷史意義行李箱工藝的精神象徵之一，也是行李箱內側襯墊精美的交叉絎縫圖案。圖／路易威登提供
菱格紋是路易威登最具歷史意義行李箱工藝的精神象徵之一，也是行李箱內側襯墊精美的交叉絎縫圖案。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪、NEWJEANS成員HYEIN演繹GO-14包。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪、NEWJEANS成員HYEIN演繹GO-14包。圖／路易威登提供
路易威登煙燻黑貂色GO-14包，GM尺寸，24萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登煙燻黑貂色GO-14包，GM尺寸，24萬2,000元。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪演繹GO-14包。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪演繹GO-14包。圖／路易威登提供
路易威登於2023秋冬重新詮釋經典GO-14包。圖／路易威登提供
路易威登於2023秋冬重新詮釋經典GO-14包。圖／路易威登提供
鄭好娟（HOYEON）演繹GO-14包。圖／路易威登提供
鄭好娟（HOYEON）演繹GO-14包。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使、NEWJEANS成員HYEIN演繹GO-14包。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使、NEWJEANS成員HYEIN演繹GO-14包。圖／路易威登提供

行李箱

延伸閱讀

人脈超狂！Jisoo曬莎莉賽隆超寵背後環抱照

唱跳雙廢卻是JYP練習生！《異能》李正河「出道背後有洋蔥」　天生喜感連Rain都被圈粉

絕美配色行李箱不只RIMOWA有！Samsonite、Tumi等也使人想敗家

訪滬逛夜市 上海民眾熱情拍照蔣萬安比愛心圈粉

相關新聞

香港麥當勞今起「停售咖啡」引熱議！台灣麥當勞回應了

「咖啡」是許多人每天重要的生活必需品，但是香港麥當勞卻宣佈，將於9月4日起，停止供應所有咖啡，引起網友的熱烈討論。對此，...

同時圈粉凱特布蘭琪和HYEIN的包！LV GO-14大解密

要說最能代表路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的女包，GO-14系列無疑是許多人心目中的答案。從品味出眾的...

中秋節想怎麼嗨？格蘭父子幫你出主意

中秋佳節即將到來，格蘭父子攜旗下熱銷精選酒款，推薦一系列各具風味的中秋品酩佳釀，無論是中秋不可或缺的BBQ、與三五好友聚...

不可能洗個澡就聞起來像Lisa吧！CELINE香氛皂來了

在品牌創意總監HEDI SLIMANE於2019年推出的CELINE高級香水系列，繼現有的高級香水、香氛蠟燭、蠟燭配件和...

促銷一周被「清空」 光陽：GP125最低3.98萬元優惠延長

光陽上月推出GP125最低3.98萬元優惠專案，市場反應熱烈，接單突破4萬台，董事長柯勝峯今再宣布將專案延長至今年的9月...

山道猴子的一生！嚴選「台7乙」沿線6間特色咖啡廳

以新北市三峽區大埔為起點，延伸至桃園市復興區三民，眾多質感咖啡廳，等著你來挖掘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦