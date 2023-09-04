賀！WAT勇奪ISC亞洲唯一雞尾酒類雙金大獎

台灣瓶裝雞尾酒品牌WAT，再度站上世界舞台。國際烈酒競賽ISC（International Spirits Challenge)正式公布獲獎名單，WAT連三年獲得國際肯定，拿下1面雙金、5面銀牌、 1面銅牌；其中「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」，為全亞洲唯一奪得雞尾酒類雙金大獎之最高榮耀。此外，WAT亦於有「酒界奧林匹克大賽」之稱的IWSC國際烈酒競賽，獲得2銀3銅等大獎，一口氣抱回12座獎牌。

為歡慶WAT連續三年獲得國際大獎殊榮，品牌即日起也限量推出「金光閃閃得獎五入禮盒」，集結三年WAT的得獎精選酒款，讓大家直接擁有五款經典的WAT調酒，內含「海岸村恰恰冰茶」、「煙燻蜜桃」、「洛神青梅」、「玉見紳情馬丁尼」、「大人味的紅豆奶油捲」，還附贈五入手提禮盒乙個，活動價1099元。

今年「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」打敗許多強勁的對手，拿下雙金獎展現傲人成就。紅茶香氣及烏龍喉韻的台東紅烏龍搭配多汁甜桃，層次豐富的清甜口感，喝過的人都愛不釋手，讓原先就受到許多粉絲喜愛的「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」獲得此雙金殊榮的加冕，同時於IWSC獲得95分銀牌酒品，讓國際看見WAT在瓶裝雞尾酒的實力。除「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」外，「草莓多多綠氣泡雞尾酒」也獲得好成績，在IWSC、ISC中皆獲得銀牌，為草莓控的最愛，喝一口即沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中。