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賀！WAT勇奪ISC亞洲唯一雞尾酒類雙金大獎

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
WAT「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」勇奪ISC亞洲唯一雞尾酒類雙金大獎。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」勇奪ISC亞洲唯一雞尾酒類雙金大獎。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣瓶裝雞尾酒品牌WAT，再度站上世界舞台。國際烈酒競賽ISC（International Spirits Challenge)正式公布獲獎名單，WAT連三年獲得國際肯定，拿下1面雙金、5面銀牌、 1面銅牌；其中「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」，為全亞洲唯一奪得雞尾酒類雙金大獎之最高榮耀。此外，WAT亦於有「酒界奧林匹克大賽」之稱的IWSC國際烈酒競賽，獲得2銀3銅等大獎，一口氣抱回12座獎牌。

為歡慶WAT連續三年獲得國際大獎殊榮，品牌即日起也限量推出「金光閃閃得獎五入禮盒」，集結三年WAT的得獎精選酒款，讓大家直接擁有五款經典的WAT調酒，內含「海岸村恰恰冰茶」、「煙燻蜜桃」、「洛神青梅」、「玉見紳情馬丁尼」、「大人味的紅豆奶油捲」，還附贈五入手提禮盒乙個，活動價1099元。

今年「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」打敗許多強勁的對手，拿下雙金獎展現傲人成就。紅茶香氣及烏龍喉韻的台東紅烏龍搭配多汁甜桃，層次豐富的清甜口感，喝過的人都愛不釋手，讓原先就受到許多粉絲喜愛的「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」獲得此雙金殊榮的加冕，同時於IWSC獲得95分銀牌酒品，讓國際看見WAT在瓶裝雞尾酒的實力。除「甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」外，「草莓多多綠氣泡雞尾酒」也獲得好成績，在IWSC、ISC中皆獲得銀牌，為草莓控的最愛，喝一口即沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中。

品牌創意長邱文駿（Jun）得知獲獎訊息表示：「當初開發以具東方代表性的茶為基底、大眾熟悉的風味，與清爽氣泡口感三大元素為主軸，希望將簡單的組合做得精緻，搭配適宜的酒精濃度，讓微醺更沒負擔。三年來從凍檸茶、紫蘇梅綠茶到草莓多多綠氣泡雞尾酒皆獲獎，乃至本次甜桃紅烏龍得到參賽至今的最高榮耀，實屬難得，相當開心。」

WAT於國際競賽ISC、IWSC，抱回多項大獎。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT於國際競賽ISC、IWSC，抱回多項大獎。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「海岸村恰恰冰茶」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「海岸村恰恰冰茶」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「洛神青梅」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「洛神青梅」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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