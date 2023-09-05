美聲天團「摩登紳士」首登國家音樂廳開唱

全美首屈一指的人聲團體「摩登紳士」（The Modern Gentlemen），成員曾加入美國最具影響力的樂團「四季合唱團」（Four Seasons），由樂團靈魂入物、傳奇歌手法蘭基．維里（Frankie Valli)）親選入團，為全球觀眾帶來無數場完美的演出。2018年，他們以「摩登紳士」之名自立門戶，在法蘭基．維里的祝褔下開啟全新生涯，登上世界各大舞台演出，巡演足跡遍佈四大洲。

成功以懷舊老歌席捲全球的「摩登紳士」，今年11月26日(六)由益利輪船邀請，將首度來台演出，在國家音樂廳為台灣觀眾帶來最閃耀的西洋金曲，並慶祝益利輪船成立百年璀璨時光。「摩登紳士」台灣首演音樂會將於9月5日中午12:00在 udn售票網 進行預售，早鳥優惠88折限時開賣！

「搖滾名人堂樂團」 四季合唱團光環加持

由Landon Beard、Todd Fournier 以及 Brian、Brandon Brigham 兄弟檔組成的「摩登紳士」，是少數入列「搖滾名人堂」（Rock and Roll Hall of Fame）的人聲樂團歌手。在2003至2018年與法蘭基．維里長期的合作中，法蘭基在他們身上看到了不曾在任何其他歌手身上發現的特別之處，更曾在訪談中直言：「他們是我表演生涯中合作過最優秀的演唱者。」

天王偶像法蘭基．維里盛讚為合作過最優惠的演唱者。圖／聯合數位文創提供

「這群人有辦法讓時光倒流！」—《時代雜誌》

11月26日「摩登紳士」首度訪台音樂會的曲目，將演唱1960、1970年代的紅極一時的金曲，包括〈Sherry〉、〈Big Girls Don't Cry〉、〈December 1963 (What a Night)〉等四季合唱團的冠軍金曲，以及海灘男孩合唱團的〈Surfin’ USA〉、Bee Gees的〈How Deep Is Your Love〉、披頭四的〈Saw Her Standing There〉與〈Twist & Shout〉等。「摩登紳士」可說是當今西洋樂壇老歌新唱最具代表性的演唱團體，完美拿捏原味重現與改編驚喜的平衡，以人聲／演唱實力與團隊默契，優遊於doo-wop與Ｍotown等各種音樂風格，帶領樂迷重返黃金歲月，更被外媒譽為「當今最時髦的『昨日之聲』(Today’s MODERN Voices Of Yesterday)」。

「摩登紳士」曾與許多流行樂壇巨星合作，包括搖滾天團「海灘男孩合唱團」（The Beach Boys）、阿卡貝拉天團「曼哈頓轉運站」（The Manhattan Transfer），也曾與80年代天后希娜．伊斯頓（Sheena Easton）同台演出。而隨著時代演進，他們演出的作品也推陳出新，曲目一路延伸至2000年代，去年在巴哈馬新年音樂會上帶來馬克．朗森（Mark Ronson）與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的暢銷大作〈Uptown Funk〉，更在YouTube上傳「共和世代」神曲〈I Ain’t Worried〉，重唱的演繹形式令樂迷如癡如醉、佳評不斷！

巡演橫跨四大洲 至全球各大音樂場館開唱。圖 ／聯合數位文創提供

登上世界舞台 「老調重彈」席捲全球

「摩登紳士」的在全球巡演的足跡，遍及美國、加拿大、英國、以色列、義大利、澳大利亞和紐西蘭等地，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，亦曾站上世界級舞台如倫敦O2體育館、漢普頓球場等，也曾與倫敦交響樂團合作登上倫敦皇家亞伯特音樂廳，並在超過四萬名觀眾的BBC逍遙音樂會（BBC Proms）獻唱！

「摩登紳士」也樂於挑戰不同形式的音樂，曾於百老匯劇院演出，也在倫敦著名的藝術俱樂部為美國總統和威廉王子演唱，並代表美國參加在華盛頓特區舉行的「獨立紀念日國會慶典」（A Capitol Fourth），與老牌歌手麥克．麥克唐納（Michael McDonald）、佩蒂．拉貝爾（Patti Labelle）、電影音樂大師約翰．威廉斯（John Williams）等同台。深植人心的現場演出魅力也讓他們成為媒體寵兒，深受美國公共廣播電視公司觀眾喜愛的他們，曾兩度登上全國性的特別節目，獲得全美樂迷廣大的迴響。

摩登紳士重現西洋樂壇傳氣「四季合唱團」經典歌曲。圖／聯合數位文創提供

復古潮流當道 牽起「跨世代」的音樂愛好

懷舊復古已然成為最新的時尚潮流，如漫威商業大片《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）片末從星爵卡帶播放器中響起歌曲〈Ain't No Mountain High Enough〉，《小小兵》改編自海灘男孩經典〈Barbara Ann〉的宣傳曲〈Banana Song〉都讓年輕觀眾印象深刻、引發翻唱風潮，這兩首歌曲也都收錄在「摩登紳士」的錄音室專輯《The Modern Gentlemen: Volume 1》。「摩登紳士」的聖誕節專輯《You Make It Feel Like Christmas》，於洛杉磯的傳奇錄音室 Village Studios 錄製，收錄多首重量級音樂人的作品；最新專輯《Happiest Days》於2022年發行，由多項大獎的作曲家、編曲人兼製作人安德魯．卡斯勒（Andrew Kesler）負責製作，將他們的聲音提升到全新水平，給予粉絲滿滿驚喜。

本次受到益利輪船百年慶祝音樂會的邀請，「摩登紳士」將於11月26日(六) 登上國家音樂廳，以經典流行樂High翻國家音樂廳舞台！9月5日（二）中午12:00於 udn售票網 開始早鳥特惠，88折限時開賣！

名人殿堂 美聲天團《摩登紳士》｜演出資訊

時間：11/26（六）19:30

地點：台北｜國家音樂廳

售票： https://reurl.cc/edv3Gm

官網： https://uevent.udnfunlife.com/2023TMG

票價：900 / 1,300 / 1,700 / 2,100