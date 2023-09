美聲天團「摩登紳士」首登國家音樂廳開唱

全美首屈一指的人聲團體「摩登紳士」(The Modern Gentlemen),成員曾加入美國最具影響力的樂團「四季合唱團」(Four Seasons),由樂團靈魂入物、傳奇歌手法蘭基.維里(Frankie Valli))親選入團,為全球觀眾帶來無數場完美的演出。2018年,他們以「摩登紳士」之名自立門戶,在法蘭基.維里的祝褔下開啟全新生涯,登上世界各大舞台演出,巡演足跡遍佈四大洲。

成功以懷舊老歌席捲全球的「摩登紳士」,今年11月26日(六)由益利輪船邀請,將首度來台演出,在國家音樂廳為台灣觀眾帶來最閃耀的西洋金曲,並慶祝益利輪船成立百年璀璨時光。「摩登紳士」台灣首演音樂會將於9月5日中午12:00在 udn售票網 進行預售,早鳥優惠88折限時開賣!

「搖滾名人堂樂團」 四季合唱團光環加持

由Landon Beard、Todd Fournier 以及 Brian、Brandon Brigham 兄弟檔組成的「摩登紳士」,是少數入列「搖滾名人堂」(Rock and Roll Hall of Fame)的人聲樂團歌手。在2003至2018年與法蘭基.維里長期的合作中,法蘭基在他們身上看到了不曾在任何其他歌手身上發現的特別之處,更曾在訪談中直言:「他們是我表演生涯中合作過最優秀的演唱者。」

天王偶像法蘭基.維里盛讚為合作過最優惠的演唱者。圖/聯合數位文創提供

「這群人有辦法讓時光倒流!」—《時代雜誌》

11月26日「摩登紳士」首度訪台音樂會的曲目,將演唱1960、1970年代的紅極一時的金曲,包括〈Sherry〉、〈Big Girls Don't Cry〉、〈December 1963 (What a Night)〉等四季合唱團的冠軍金曲,以及海灘男孩合唱團的〈Surfin’ USA〉、Bee Gees的〈How Deep Is Your Love〉、披頭四的〈Saw Her Standing There〉與〈Twist & Shout〉等。「摩登紳士」可說是當今西洋樂壇老歌新唱最具代表性的演唱團體,完美拿捏原味重現與改編驚喜的平衡,以人聲/演唱實力與團隊默契,優遊於doo-wop與Motown等各種音樂風格,帶領樂迷重返黃金歲月,更被外媒譽為「當今最時髦的『昨日之聲』(Today’s MODERN Voices Of Yesterday)」。

「摩登紳士」曾與許多流行樂壇巨星合作,包括搖滾天團「海灘男孩合唱團」(The Beach Boys)、阿卡貝拉天團「曼哈頓轉運站」(The Manhattan Transfer),也曾與80年代天后希娜.伊斯頓(Sheena Easton)同台演出。而隨著時代演進,他們演出的作品也推陳出新,曲目一路延伸至2000年代,去年在巴哈馬新年音樂會上帶來馬克.朗森(Mark Ronson)與火星人布魯諾(Bruno Mars)合作的暢銷大作〈Uptown Funk〉,更在YouTube上傳「共和世代」神曲〈I Ain’t Worried〉,重唱的演繹形式令樂迷如癡如醉、佳評不斷!

巡演橫跨四大洲 至全球各大音樂場館開唱。圖 /聯合數位文創提供

登上世界舞台 「老調重彈」席捲全球

「摩登紳士」的在全球巡演的足跡,遍及美國、加拿大、英國、以色列、義大利、澳大利亞和紐西蘭等地,橫跨歐、美、亞、澳四大洲,亦曾站上世界級舞台如倫敦O2體育館、漢普頓球場等,也曾與倫敦交響樂團合作登上倫敦皇家亞伯特音樂廳,並在超過四萬名觀眾的BBC逍遙音樂會(BBC Proms)獻唱!

「摩登紳士」也樂於挑戰不同形式的音樂,曾於百老匯劇院演出,也在倫敦著名的藝術俱樂部為美國總統和威廉王子演唱,並代表美國參加在華盛頓特區舉行的「獨立紀念日國會慶典」(A Capitol Fourth),與老牌歌手麥克.麥克唐納(Michael McDonald)、佩蒂.拉貝爾(Patti Labelle)、電影音樂大師約翰.威廉斯(John Williams)等同台。深植人心的現場演出魅力也讓他們成為媒體寵兒,深受美國公共廣播電視公司觀眾喜愛的他們,曾兩度登上全國性的特別節目,獲得全美樂迷廣大的迴響。

摩登紳士重現西洋樂壇傳氣「四季合唱團」經典歌曲。圖/聯合數位文創提供

復古潮流當道 牽起「跨世代」的音樂愛好

懷舊復古已然成為最新的時尚潮流,如漫威商業大片《星際異攻隊》(Guardians of the Galaxy)片末從星爵卡帶播放器中響起歌曲〈Ain't No Mountain High Enough〉,《小小兵》改編自海灘男孩經典〈Barbara Ann〉的宣傳曲〈Banana Song〉都讓年輕觀眾印象深刻、引發翻唱風潮,這兩首歌曲也都收錄在「摩登紳士」的錄音室專輯《The Modern Gentlemen: Volume 1》。「摩登紳士」的聖誕節專輯《You Make It Feel Like Christmas》,於洛杉磯的傳奇錄音室 Village Studios 錄製,收錄多首重量級音樂人的作品;最新專輯《Happiest Days》於2022年發行,由多項大獎的作曲家、編曲人兼製作人安德魯.卡斯勒(Andrew Kesler)負責製作,將他們的聲音提升到全新水平,給予粉絲滿滿驚喜。

本次受到益利輪船百年慶祝音樂會的邀請,「摩登紳士」將於11月26日(六) 登上國家音樂廳,以經典流行樂High翻國家音樂廳舞台!9月5日(二)中午12:00於 udn售票網 開始早鳥特惠,88折限時開賣!

名人殿堂 美聲天團《摩登紳士》|演出資訊

時間:11/26(六)19:30

地點:台北|國家音樂廳

售票: https://reurl.cc/edv3Gm

官網: https://uevent.udnfunlife.com/2023TMG

票價:900 / 1,300 / 1,700 / 2,100