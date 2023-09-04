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中秋烤肉7-ELEVEN超值海陸自由選3件299元 家樂福吳寶春、王鵬傑雙強聯手推蛋黃酥禮盒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN中秋預購以「名店月餅」、「烤肉饗宴」等為主打，超過百款商品與獨家禮盒供民眾選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN中秋預購以「名店月餅」、「烤肉饗宴」等為主打，超過百款商品與獨家禮盒供民眾選擇。圖／7-ELEVEN提供

中秋節將近，烤肉、月餅全都訂起來！7-ELEVEN預購第3波掌握連假烤肉、伴手禮商機，以「名店月餅」、「烤肉饗宴」等為主打，即日起至9月24日止，超過百款商品與獨家禮盒，祭出指定品項2件9.5折、3件9.2折；家樂福則與世界麵包雙冠王吳寶春與王鵬傑推出超級蛋黃酥禮盒，以及獨家自製月餅漢式Q餅禮盒，9月23日前購買家樂福中秋月餅滿2,000元送200元現金折價券。

今年7-ELEVEN主打30款名店月餅禮盒，集結傳統蛋黃酥、鳳梨酥及廣式月餅等熱門品項，也有來自香港的珍妮小熊曲奇餅、法蘭蘇綜合禮盒等，售價從360元至2,685元不等。其中，引進小朋友喜歡的「郭元益超人力霸王多重鹹蛋黃禮盒」聯名授權的帥氣包裝限量開賣；還有來自國際藝術大師王俠軍與禮坊合作的「兔年五福臨門瓷器禮盒」手工質感更顯氣派；喜愛嘗鮮的民眾不要錯過「頌丹樂打拋豬蛋黃酥禮盒」以獨特泰式經典搶攻味蕾。此外，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMA × 故宮月圓花好中秋禮盒」，以花卉和月夜為主題之故宮典藏文物為靈感，精選產地濾掛式精品咖啡，搭配故宮聯名設計金漆仿古雙耳瓷杯，即日起於實體門市與i划算平台限量開賣。

愛烤肉的民眾也不能錯過7-ELEVEN中秋預購首次推出「超值海陸自由選專區」，嚴選鯖魚一夜干、小卷、蝦餅等海鮮，以及美國雪花燒肉片、松阪豬肉片等海陸食材，任選3件只要299元。另有「王品嚴選嫩肩里肌原塊牛排」每份超值99元，「乾杯日本A5和牛炎肉」8組售價4,792元，以及「胡同燒烤組」、「裕賀超值牛排組」，人氣名店免排隊輕鬆在家烤，再搭配「涓豆腐韓式泡菜」、「協發行泡菜」、「蒜蒜屋麻辣蒜醬」，輕鬆複製名店風味。

颱風天不適合到處趴趴走，家樂福推出「台灣好食節」，集結全台各地排隊美食推優惠，還有老楊聰明魚酥方塊酥、軒記與老井井呷豬肉條跨界聯名新滋味嚐鮮。家樂福會員專屬，即日起至9月12日線上購物揪揪購物節滿額折5％，天天搶卷最高送200元，線上獨家太古超級品牌週紅利點數10倍送，等同於3%回饋；家速配秋季好食節單筆滿199元免運費，滿1,200元折120元。

胡同燒烤組嚴選上乘牛排及三種部位的燒烤片，7-ELEVEN中秋節預購價1,180元。圖／7-ELEVEN提供
胡同燒烤組嚴選上乘牛排及三種部位的燒烤片，7-ELEVEN中秋節預購價1,180元。圖／7-ELEVEN提供
Oh my原燒以9種食材與燒肉片搭配，海陸大滿足的燒烤宴，7-ELEVEN中秋節預購價1,998元。圖／7-ELEVEN提供
Oh my原燒以9種食材與燒肉片搭配，海陸大滿足的燒烤宴，7-ELEVEN中秋節預購價1,998元。圖／7-ELEVEN提供
家樂福雙冠王蛋黃酥，每盒6入特價650元。圖／家樂福提供
家樂福雙冠王蛋黃酥，每盒6入特價650元。圖／家樂福提供
「CITY PRIMA」首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMA × 故宮月圓花好中秋禮盒」。圖／7-ELEVEN提供
「CITY PRIMA」首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMA × 故宮月圓花好中秋禮盒」。圖／7-ELEVEN提供
家樂福現烤漢式Q餅禮盒獨家推出，每盒特價310元。圖／家樂福提供
家樂福現烤漢式Q餅禮盒獨家推出，每盒特價310元。圖／家樂福提供

月餅 豬肉 中秋節

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