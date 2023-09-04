GU聯名人氣動漫「遊戲王」打造25周年紀念禮盒 粉絲必收獨家限量怪獸之決鬥卡

先把真人版「航海王（One Piece）影集放一旁，流行品牌GU將推出全新人氣動漫「遊戲王」聯名系列，除了不到千元即可入手，還將提供粉絲必買限量25周年紀念禮盒，完整感受卡牌遊戲跟動漫帶來的感動。

1996年漫畫家高橋和希創作的「遊戲王」，後來被改編成卡牌遊戲受到全球粉絲喜愛，更曾被金氏世界紀錄認證為「世界銷售最多的集換式卡牌遊戲」，可見其驚人且雋永的魅力。而在卡牌遊戲迎來25周年之際，流行品牌GU利用粉絲熟悉且喜愛的經典圖案，包含千年積木、庫里波及青眼白龍為主題，設計出多款印花T恤、休閒上衣、休閒連帽上衣、針織開襟外套及內褲。除此之外，還針對鐵粉打造了限量300組的紀念禮盒，其中包含五款聯名單品及一張獨家「怪獸之決鬥卡片－青眼卡通龍」，全系列預計9月15日上架開賣。

全新系列法蘭絨襯衫以不同的粗細線條與間距，在布料上呈現出具沉穩、明亮、軍裝風格等不同印象的格紋。圖／UNIQLO提供

而針對即將到來的秋冬季節，UNIQLO首推層疊式搭配，其中不可或缺的幫手就是經典格紋法蘭絨襯衫。全新系列以不同的粗細線條與間距，在布料上呈現出具沉穩、明亮、軍裝風格等不同印象的格紋。並有寬鬆及合身的不同剪裁、以及不同厚薄度的材質，賦予更多穿搭可能。無論是作為外套搭配，或是作為中間層疊穿露出格紋細節，是可正式穿也可休閒搭的不敗單品。另外柔軟舒膚系列中的針織短版開襟外套本季設計再進化，將領口改為羅紋設計，更增添口袋方便生活需求。

UNIQLO女裝柔軟舒膚針織短版開襟外套，990元。圖／UNIQLO提供

GU聯名遊戲王系列男裝休閒上衣，890元。圖／GU提供

GU聯名遊戲王系列男裝印花T恤，590元。圖／GU提供

GU聯名遊戲王系列男裝休閒上衣，890元。圖／GU提供

GU聯名遊戲王系列男裝針織休閒上衣，990元。圖／GU提供

GU聯名遊戲王系列男裝針織開襟外套，990元。圖／GU提供

GU聯名遊戲王系列男裝內褲，190元。圖／GU提供