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車銀優、JISOO盛世美顏到齊！Lady Dior首爾展星光閃瞎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供

Dior自即日起至9月17日止，於韓國首爾聖水洞概念店舉辦Lady Dior Celebration展覽，體現這款經典包擃的多重面貌。開幕活動上，品牌大使包括Blackpink成員Jisoo、NewJeans成員Haerin、BTS成員朴智旻（Jimin）、韓國男團Tomorrow X Together（TXT）與車銀優等人皆到場共襄盛舉。

展覽共展出42件由24位韓國藝術家分別於Lady Dior As Seen By系列與Dior Lady Art系列裡，以獨特藝術創作視角重新詮釋的Lady Dior包，參與的藝術家包括Bahk Seon Ghi、Choi Jeong Hwa、Gigisue、Gimhongsok、Ha Chong-Hyun、 Heewon Kim、Jay Sae Jung Oh與Jia Lee等人，同時，國際藝術家的作品亦有機會在此展中亮相，展區並妝點韓國藝術家所創作的Cella雕塑作品，以藝術家的多重想像，見證Lady Dior這個雋永設計，與創意不斷對話昇華。

Dior品牌大使、韓流男團TXT出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓流男團TXT出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior於韓國首爾聖水洞概念店舉辦Lady Dior Celebration展覽。圖／Dior提供
Dior於韓國首爾聖水洞概念店舉辦Lady Dior Celebration展覽。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BTS成員朴智旻（JIMIN）出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BTS成員朴智旻（JIMIN）出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior品牌大使、NewJeans成員Haerin出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior品牌大使、NewJeans成員Haerin出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽限定小別針。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽限定小別針。圖／Dior提供
Dior於韓國首爾聖水洞概念店舉辦Lady Dior Celebration展覽。圖／Dior提供
Dior於韓國首爾聖水洞概念店舉辦Lady Dior Celebration展覽。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽於2023年9月2日至17日舉行。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽於2023年9月2日至17日舉行。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo、車銀優出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo、車銀優出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽特別推出的Lady Dior圖案拉花咖啡。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽特別推出的Lady Dior圖案拉花咖啡。圖／Dior提供
Dior美妝大使車銀優出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Dior美妝大使車銀優出席Lady Dior Celebration展覽開幕。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽於2023年9月2日至17日舉行。圖／Dior提供
Lady Dior Celebration展覽於2023年9月2日至17日舉行。圖／Dior提供

Dior 藝術家

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