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車銀優、JISOO盛世美顏到齊！Lady Dior首爾展星光閃瞎
Dior自即日起至9月17日止，於韓國首爾聖水洞概念店舉辦Lady Dior Celebration展覽，體現這款經典包擃的多重面貌。開幕活動上，品牌大使包括Blackpink成員Jisoo、NewJeans成員Haerin、BTS成員朴智旻（Jimin）、韓國男團Tomorrow X Together（TXT）與車銀優等人皆到場共襄盛舉。
展覽共展出42件由24位韓國藝術家分別於Lady Dior As Seen By系列與Dior Lady Art系列裡，以獨特藝術創作視角重新詮釋的Lady Dior包，參與的藝術家包括Bahk Seon Ghi、Choi Jeong Hwa、Gigisue、Gimhongsok、Ha Chong-Hyun、 Heewon Kim、Jay Sae Jung Oh與Jia Lee等人，同時，國際藝術家的作品亦有機會在此展中亮相，展區並妝點韓國藝術家所創作的Cella雕塑作品，以藝術家的多重想像，見證Lady Dior這個雋永設計，與創意不斷對話昇華。
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